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    Юран: Я считаю, что Тедеско для «Спартака» — это не выход

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    Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    «Я считаю, что для "Спартака" это не выход, тренеру 34 года, при нем "Шальке" чуть не покинул Бундеслигу, а больше нигде тренерской карьеры у него не было.

    Немцы — умный народ, особенно когда видят перспективу, а он не востребован в Бундеслиге и даже в первой лиге.

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    В "Спартаке" уже был пример молодого и перспективного иностранного тренера — Мурат Якин. Все помнят, какая была концовка (»Спартак« занял шестое место в РПЛ в сезоне-2014/15 — прим. LiveSport.ru).

    Федун, конечно, может принимать решения как хозяин, но по моему мнению — это путь в никуда. Не понимаю, что для "Спартака" даст приход Тедеско, понимаю, если бы приглашали тренера с опытом и именем, как Лучано Спаллетти или Роберто Манчини.

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    • А к "Спартаку" пошло такое отношение, к сожалению, что это посредственный клуб. Думают, а давай привезем 34-летнего, он не знает ни чемпионата нашего, ни языка.

    Когда тренер общается с игроком через переводчика — это проблема, не доходит до игрока, когда переводчик переводит.

    Если иностранец, то нужно приглашать серьезного специалиста, который что-то выигрывал и тренировал серьезные клубы.

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    А у нас привозят 34-летнего в "Спартак", у которого опыт работы вообще мизерный, я не понимаю этой логики.

    Когда "Шальке" занял второе место при нем, он пришел в команду, которую готовил другой тренер. А потом получилось, что он чуть не докатился до вылета, сразу возникает вопрос, как это получилось.

    Если тренер умеет работать, то он в любом случае не опустит такую команду, как "Шальке", до вылета.

    Может быть сезон неудачный, но команда тогда должна идти в середине или чуть выше, хорошо, что "Шальке" спасли», — сказал Юран ТАСС. 0

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