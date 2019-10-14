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    Сборная Словакии упустила победу над Парагваем

    Словакия — Парагвай: счет матча 1:1, обзор голов

    Товарищеские матчи Сборная Парагвая Сборная Словакии
    Сборная Словакии на своем поле сыграла вничью с Парагваем в товарищеском матче — 1:1.

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    Счет в матче на 59-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Роберт Боженик. За 5 минут до конца счет сравнял парагвайский полузащитник Алехандро Ромеро.

    Товарищеский матч
    Словакия — Парагвай — 1:1 (0:0)
    Голы: Боженик, 59 (1:0). Ал.Ромеро, 85 (1:1)Словакия: Грейф, Шкртел (Вавро, 32), Мазань (Губочан, 87), Шатка, Вальент, Хрошовски (Хамшик, 71), Дуда (Бенеш, 45), Гараслин, Грегуш (Боженик, 45), Немец (Беро, 31), ДюришПарагвай: Фернандес, Пирис, Гомес, Алонсо, Риверос (Эспиноса, 83), Морель, Санчес (Паредес, 78), Вильясанти (Ал.Ромеро, 63), Лескано (Санабрия, 90+1), Ан.Ромеро (Гонсалес, 69), Самудио (О.Ромеро, 63)Предупреждения: Вавро, 42. Вильясанти, 62. Гомес, 65. Морель, 81
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