Андорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро

Национальная командаодержала первую победу в квалификации европейских первенств за всю историю. В матче 7-го тура отборочного этапа квалификации чемпионата Европы–2020 Андорра обыграла сборную Молдавии со счётом 1:0. Победный гол на 63-й минуте забил

До этого Андорра уступили в 56 встречах квалификации европейских первенств кряду. Для команды это седьмая победа в истории и пятая домашняя.

Отметим, что сборная Андрорры дебютировала в отборочных турнирах чемпионатов Европы 5 сентября 1998 года. И вот спустя 21 год команда одержала свою первую победу в квалификации Евро.

Андорра поднялась на предпоследнее место в турнирной таблице группы H, набрав 3 очка. Молдавия — последняя.

This, this, THIS!

After 56 Euro qualifiers, after 56 losses, Andorra 🇦🇩 has finally won a match in the European championship qualifications. It’s their first ever, and this photo says it’s all.

Andorra 1 Moldova 0. Absolute scenes. #Euro2020 pic.twitter.com/p9bKj56u6k