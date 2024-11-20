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    «Худжанд» ждет коллизия

    «Равшан» — «Худжанд». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 20 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Равшан» — «Худжанд»
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    «Худжанд»
    20 ноября в 19-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Равшан» и «Худжанд». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Равшан» — «Худжанд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 20 Ноября 2024 года

    Равшан

  • Куляб
    •  Равшан 12:30 Худжанд

    Худжанд

  • Худжанд
    •

    «Равшан»

    Турнирное положение: «Равшан» сражается за серебряные медали. Ныне команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Равшан» отстает от искомой второй строчки на 6 очков. При этом у команды еще имеется два матча в запасе.

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Истаравшан» был обыгран уверенно (3:1).

    При этом «Равшан» до того был бит «Трактор-Сази» (0:7). Зато немногим ранее команда минимально одолела «Хосилот» Фархор.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Равшан» не столь успешен в плане реализации — 29 забитых мячей в 19 матчах. А вот оборона напоминает бетон, дав сбой всего 13 раз в чемпионате.

    Матчи с «Худжандом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Равшан» проиграл 1 раз при 4 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. В случае виктории команда приблизится ко второй строчке на расстояние вытянутой руки.

    «Худжанд»

    Турнирное положение: «Худжанд» пытается сохранить за собой серебряные медали. Команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Худжанд» имеет весьма надежные тылы. В 21 поединке чемпионата Таджикистана команда пропустила всего 13 мячей.

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  • 17/11/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла очередную викторию. Дома она размазала по газону «Куктош» (6:0).

    При этом до того команда переиграла «Баркчи» (2:0). А вот встреча с «Вахшем» завершилась минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Худжанд» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Худжанд» находится в достаточно приличных кондициях. В двух своих последних матчах команда победила.

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    В двух своих последних матчах чемпионата «Худжанд» не пропустил ни разу. Да и атака действует весьма неплохо, настреляв 36 мячей.

    При этом команда не проигрывает «Равшану» уже 3 года. А вот четыре последних очных поединка принесли паритет.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Худжанд» посолиднее выглядит в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Худжанд» победил в 2 своих последних поединках

    • Четыре последних очных поединка этих соперников завершились вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Худжанд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.90.

    Прогноз: «Равшан» явно постарается максимально воспользоваться преимуществом своей арены.

    И те, и другие сражаются за серебряные медали чемпионата, так что стоит ожидать голевого шоу.

    Ставка: Победа «Равшана» за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.85

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    «Равшан» — «Худжанд»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 20.11.2024. Прогнозы на футбол. «Худжанд» ждет коллизия
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