20 ноября в 19-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Равшан» и «Худжанд». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Равшан» — «Худжанд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Равшан»

Турнирное положение: «Равшан» сражается за серебряные медали. Ныне команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Равшан» отстает от искомой второй строчки на 6 очков. При этом у команды еще имеется два матча в запасе.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Истаравшан» был обыгран уверенно (3:1).

При этом «Равшан» до того был бит «Трактор-Сази» (0:7). Зато немногим ранее команда минимально одолела «Хосилот» Фархор.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Равшан» не столь успешен в плане реализации — 29 забитых мячей в 19 матчах. А вот оборона напоминает бетон, дав сбой всего 13 раз в чемпионате.

Матчи с «Худжандом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Равшан» проиграл 1 раз при 4 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. В случае виктории команда приблизится ко второй строчке на расстояние вытянутой руки.

«Худжанд»

Турнирное положение: «Худжанд» пытается сохранить за собой серебряные медали. Команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Худжанд» имеет весьма надежные тылы. В 21 поединке чемпионата Таджикистана команда пропустила всего 13 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла очередную викторию. Дома она размазала по газону «Куктош» (6:0).

При этом до того команда переиграла «Баркчи» (2:0). А вот встреча с «Вахшем» завершилась минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Худжанд» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Худжанд» находится в достаточно приличных кондициях. В двух своих последних матчах команда победила.

В двух своих последних матчах чемпионата «Худжанд» не пропустил ни разу. Да и атака действует весьма неплохо, настреляв 36 мячей.

При этом команда не проигрывает «Равшану» уже 3 года. А вот четыре последних очных поединка принесли паритет.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Худжанд» посолиднее выглядит в плане реализации.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«Худжанд» победил в 2 своих последних поединках

Четыре последних очных поединка этих соперников завершились вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Худжанд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.90.

Прогноз: «Равшан» явно постарается максимально воспользоваться преимуществом своей арены.

И те, и другие сражаются за серебряные медали чемпионата, так что стоит ожидать голевого шоу.

Ставка: Победа «Равшана» за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.85