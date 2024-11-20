20 ноября в 17-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Истиклол» и «Регар-ТадАЗ». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Истиклол» — «Регар-ТадАЗ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Истиклол»

Турнирное положение: «Истиклол» уверенно несется к чемпионскому титулу. Ныне команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Истиклол» на 6 очков опережает ближайшего преследователя. При этом у команды еще имеется три матча в запасе.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть три очка. «Истиклол» расписал мировую с «Хосилотом» (3:3).

При этом «Истиклол» до того был бит «Аль-Вехдатом» (0:1). Зато немногим ранее команда переиграла «ЦСКА-Памир» Душанбе (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Истиклол» весьма успешен в плане реализации — 53 забитых мяча в 18 матчах. А вот оборона напоминает бетон, дав сбой всего 10 раз в текущем чемпионате.

Матчи с «Регар-ТадАЗом» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Истиклол» выиграл 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Тем паче, команда не побеждала в двух своих последних поединках.

«Регар-ТадАЗ»

Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» уже ни на что серьезное не претендует. Команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Регар-ТадАЗ» имеет весьма надежные тылы. В 18 поединках чемпионата Таджикистана команда пропустила всего 13 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла уверенную викторию. Дома она переиграла «Истаравшан» (2:0).

При этом до того команда уступила «ЦСКА-Памир» Душанбе (2:3). А вот встреча с «Эсхатой» завершилась минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Регар-ТадАЗ» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Регар-ТадАЗ» крайне нестабилен. До последней виктории команда уступила дважды кряду.

При этом «Регар-ТадАЗ» уже 5 лет не может обыграть «Истиклол». А вот в двух последних очных встречах команда уступила сопернику.

При этом команда забивает с огромнейшей натугой. В 18 матчах чемпионата она отличилась всего лишь 20 результативными выстрелами.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Регар-ТадАЗ» постарается извлечь дивиденды из контратак.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«Истиклол» не побеждал в 2 своих последних поединках

Два последних очных поединка этих соперников завершились победами «Истиклола»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

Прогноз: «Истиклол» в последние годы успешно противостоит «Регар-ТадАЗу».

Номинальные хозяева сражаются за золотые медали чемпионата, так что стоит ожидать голевого шоу.

Ставка: Фора «Истиклола» -2.5 за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10