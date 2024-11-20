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    «Истиклол» учинит разгром «Регар-ТадАЗу»

    «Истиклол» — «Регар-ТадАЗ». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 20 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Истиклол» — «Регар-ТадАЗ»
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    «Истиклол»
    20 ноября в 17-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Истиклол» и «Регар-ТадАЗ». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Истиклол» — «Регар-ТадАЗ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 20 Ноября 2024 года

    Istiqlol Dushanbe

  • Таджикистан. Высшая лига
    •  Istiqlol Dushanbe 12:30 Регар-ТадАЗ

    Регар-ТадАЗ

  • Таджикистан. Высшая лига
    •

    «Истиклол»

    Турнирное положение: «Истиклол» уверенно несется к чемпионскому титулу. Ныне команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Истиклол» на 6 очков опережает ближайшего преследователя. При этом у команды еще имеется три матча в запасе.

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть три очка. «Истиклол» расписал мировую с «Хосилотом» (3:3).

    При этом «Истиклол» до того был бит «Аль-Вехдатом» (0:1). Зато немногим ранее команда переиграла «ЦСКА-Памир» Душанбе (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Истиклол» весьма успешен в плане реализации — 53 забитых мяча в 18 матчах. А вот оборона напоминает бетон, дав сбой всего 10 раз в текущем чемпионате.

    Матчи с «Регар-ТадАЗом» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Истиклол» выиграл 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Тем паче, команда не побеждала в двух своих последних поединках.

    «Регар-ТадАЗ»

    Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» уже ни на что серьезное не претендует. Команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Регар-ТадАЗ» имеет весьма надежные тылы. В 18 поединках чемпионата Таджикистана команда пропустила всего 13 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла уверенную викторию. Дома она переиграла «Истаравшан» (2:0).

    При этом до того команда уступила «ЦСКА-Памир» Душанбе (2:3). А вот встреча с «Эсхатой» завершилась минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Регар-ТадАЗ» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Регар-ТадАЗ» крайне нестабилен. До последней виктории команда уступила дважды кряду.

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    При этом «Регар-ТадАЗ» уже 5 лет не может обыграть «Истиклол». А вот в двух последних очных встречах команда уступила сопернику.

    При этом команда забивает с огромнейшей натугой. В 18 матчах чемпионата она отличилась всего лишь 20 результативными выстрелами.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Регар-ТадАЗ» постарается извлечь дивиденды из контратак.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Истиклол» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • Два последних очных поединка этих соперников завершились победами «Истиклола»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 13.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

    Прогноз: «Истиклол» в последние годы успешно противостоит «Регар-ТадАЗу».

    Номинальные хозяева сражаются за золотые медали чемпионата, так что стоит ожидать голевого шоу.

    Ставка: Фора «Истиклола» -2.5 за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

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    «Истиклол» — «Регар-ТадАЗ»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 20.11.2024. Прогнозы на футбол. «Истиклол» учинит разгром «Регар-ТадАЗу»
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