СКА — «Амур»: счет матча 6:3, обзор голов

Евгений Кузнецов Фото: globallookpress.com
За «Амур» заброшенными шайбами отметились Артур Гиздатуллин и Яков Рылов, оформивший дубль.
За армейцев отличились Евгений Кузнецов (дважды), Михаил Григоренко, Иван Зинченко, Сергей Плотников.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Амур» (Хабаровск) — 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)
Голы: Алистров — 2 (Грицюк), 3:06 — 1:0. Плотников — 13 (Кузнецов, Зыков), 5:11 — 2:0. Рылов — 1 (бол., Мищенко, Гиздатуллин), 26:26 — 2:1. Зинченко — 1 (Демидов, Андронов), 28:52 — 3:1. Кузнецов — 8 (Хайруллин, Зыков), 29:18 — 4:1. Рылов — 2 (бол., Гиздатуллин, Слепец), 37:17 — 4:2. Кузнецов — 9 (Хайруллин), 37:49 — 5:2. Григоренко — 9 (Плотников), 46:23 — 6:2. Гиздатуллин — 1 (Гальченюк), 56:30 — 6:3Вратари: Мойсевич — Кобозев (Лозебников, 29:18)Штраф: 12 — 4Броски: 35 (17+8+10) — 27 (7+10+10)
Для хабаровского клуба это 13-е поражение кряду. Команда продолжает идти последней на «Востоке» с 13 очками. СКА (37) — третий на «Западе».