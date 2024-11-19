В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Венгрия — Германия

Лига наций

Венгрия идет в квартете на 3-м месте. У команды 5 очков по итогам пяти встреч. Венгрия одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения.

В ноябре Венгрия провалилась в матче с Нидерландами. Встреча состоялась в гостях. Команда уступила оранжевым со счетом 0:4.

Германия блестяще проводит текущий турнир. Бундестим уверенно лидирует в квартете. Сборная набрала 13 очков в пяти поединках. Разница мячей составляет 17-3.

Ранее бундестим провел отличный матч с Боснией и Герцеговиной. Команда добилась разгромной победы. Германия забила в ворота соперника семь безответных мячей.

Ставка: Победа Германии за 1.54.

Мальта — Андорра

Лига наций

Мальта в своей группе располагается на 2-м месте. Осенью команда набрала форму. Выиграно три матча кряду.

Ранее Мальта победила Андорру, Молдову и Лихтенштейн. Стоит отметить оборону команды. За 270 минут не было пропущено ни одного гола.

Андорра в своей группе Лиги наций проиграла все три встречи. У команды ни одного набранного очка. В ноябре Андорра дома уступила Молдове со счетом 0:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Последняя встреча между командами состоялась два месяца назад. 10 сентября Андорра уступила Мальте со счетом 0:1. Сможет ли Мальта снова добиться победы?

Ставка: Победа Мальты за 1.61.

Албания — Украина Лига наций

Албания в группе находится на 3-й позиции. У сборной 7 набранных очков в пяти встречах. Албанцы одержали две победы, один раз сыграли вничью и дважды уступили.

Предстоящий матч крайне важен для Албании. В случае поражения команда вылетит в Лигу С. На своем поле Албания отдаст все силы, чтобы не уступить.

Украина в предыдущем туре встречалась с Грузией. Команда Сергея Реброва забила первой, но добиться победы не удалось. Во второй половине встречи грузины прибавили и отыгрались.

Украине в предстоящем матче нужна только победа. Сейчас подопечные Сергея Реброва замыкают таблицу квартета, набрав 5 очков. Напомним, в первой встрече Украина проиграла Албании со счетом 1:2.

Ставка: Украина не проиграет за 1.40.

Общий коэффициент — 3.47.

Общий коэффициент: 3.47.