Венгрия — Германия
Лига наций
Венгрия идет в квартете на 3-м месте. У команды 5 очков по итогам пяти встреч. Венгрия одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения.
В ноябре Венгрия провалилась в матче с Нидерландами. Встреча состоялась в гостях. Команда уступила оранжевым со счетом 0:4.
Германия блестяще проводит текущий турнир. Бундестим уверенно лидирует в квартете. Сборная набрала 13 очков в пяти поединках. Разница мячей составляет 17-3.
Ранее бундестим провел отличный матч с Боснией и Герцеговиной. Команда добилась разгромной победы. Германия забила в ворота соперника семь безответных мячей.
Ставка: Победа Германии за 1.54.
Мальта — Андорра
Лига наций
Мальта в своей группе располагается на 2-м месте. Осенью команда набрала форму. Выиграно три матча кряду.
Ранее Мальта победила Андорру, Молдову и Лихтенштейн. Стоит отметить оборону команды. За 270 минут не было пропущено ни одного гола.
Андорра в своей группе Лиги наций проиграла все три встречи. У команды ни одного набранного очка. В ноябре Андорра дома уступила Молдове со счетом 0:1.
Последняя встреча между командами состоялась два месяца назад. 10 сентября Андорра уступила Мальте со счетом 0:1. Сможет ли Мальта снова добиться победы?
Ставка: Победа Мальты за 1.61.
Албания — Украина
Лига наций
Албания в группе находится на 3-й позиции. У сборной 7 набранных очков в пяти встречах. Албанцы одержали две победы, один раз сыграли вничью и дважды уступили.
Предстоящий матч крайне важен для Албании. В случае поражения команда вылетит в Лигу С. На своем поле Албания отдаст все силы, чтобы не уступить.
Украина в предыдущем туре встречалась с Грузией. Команда Сергея Реброва забила первой, но добиться победы не удалось. Во второй половине встречи грузины прибавили и отыгрались.
Украине в предстоящем матче нужна только победа. Сейчас подопечные Сергея Реброва замыкают таблицу квартета, набрав 5 очков. Напомним, в первой встрече Украина проиграла Албании со счетом 1:2.
Ставка: Украина не проиграет за 1.40.
Общий коэффициент — 3.47.
Общий коэффициент: 3.47.