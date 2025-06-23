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    Джойнт — Жабер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 23 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Джойнт — Жабер
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    Онс Жабер
    Австралийка Майа Джойнт и туниска Онс Жабер встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 23 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Жабер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Майа Джойнт

    Грунтовый сезон Джойнт провела на отличном уровне, а под его завершение так и вовсе практически всегда попадала в решающие стадии различных челленджеров.

    Однако один единственный матч на траве завершился для нее поражением в начале прошлой недели.

    Австралийка без каких-либо вариантов в трех сетах проиграла белоруски Соснович, которая очень хочет вернуться в первую сотню рейтинга.

    Адаптация на новом покрытии проходит тяжело, поэтому даже против не самой совершенной сейчас Жабер у нее будет не очень много шансов на успех.

    Онс Жабер

    Проблемы со здоровьем у Жабер начались ещё осенью прошлого года, поэтому уже тогда было понятно, что новый сезон получится скомканным.

    Прогнозы на теннис

    Так оно и случилось, поскольку к травяному сезону африканка подошла довольно серьезно разобранной, несмотря на то, что крупные старты она практически не пропускала.

    За старт в Берлине было откровенно боязно, но Онс справилась с давлением на старте турнира и смогла забраться в четвертьфинал престижного немецкого соревнования.

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    Никакие оправдания в случае неудачной игры против Джойнт приниматься не будут, поскольку класс соперниц разнится колоссально.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в туниску в этом поединке: победа Джойнт — 3.31, победа Жабер — 1.34.

    Прогноз: Жабер заберет победу в этом матче без особых проблем.

    Ставка: Ф2 (-4.5) за 1.92.

    Альтернативный прогноз: Африканка сделает все возможное, чтобы эта встреча не продлилась максимально долго.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джойнт — Жабер?

    Матч Джойнт — Жабер состоится 23 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Джойнт — Жабер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джойнт — Жабер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джойнт — Жабер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джойнт — Жабер?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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