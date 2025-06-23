Джойнт — Жабер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 23 июня 2025 года

Австралийка Майа Джойнт и туниска Онс Жабер встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 23 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Жабер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Майа Джойнт

Грунтовый сезон Джойнт провела на отличном уровне, а под его завершение так и вовсе практически всегда попадала в решающие стадии различных челленджеров.

Однако один единственный матч на траве завершился для нее поражением в начале прошлой недели.

Австралийка без каких-либо вариантов в трех сетах проиграла белоруски Соснович, которая очень хочет вернуться в первую сотню рейтинга.

Адаптация на новом покрытии проходит тяжело, поэтому даже против не самой совершенной сейчас Жабер у нее будет не очень много шансов на успех.

Онс Жабер

Проблемы со здоровьем у Жабер начались ещё осенью прошлого года, поэтому уже тогда было понятно, что новый сезон получится скомканным.

Прогнозы на теннис

Так оно и случилось, поскольку к травяному сезону африканка подошла довольно серьезно разобранной, несмотря на то, что крупные старты она практически не пропускала.

За старт в Берлине было откровенно боязно, но Онс справилась с давлением на старте турнира и смогла забраться в четвертьфинал престижного немецкого соревнования.

Никакие оправдания в случае неудачной игры против Джойнт приниматься не будут, поскольку класс соперниц разнится колоссально.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в туниску в этом поединке: победа Джойнт — 3.31, победа Жабер — 1.34.

Прогноз: Жабер заберет победу в этом матче без особых проблем.

Ставка: Ф2 (-4.5) за 1.92.

Альтернативный прогноз: Африканка сделает все возможное, чтобы эта встреча не продлилась максимально долго.

Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.95.