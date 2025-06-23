Осака — Данилович. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 23 июня 2025 года

Осака
Наоми попала сразу в основную сетку благодаря организаторам турнира, которые предоставили ей wild card.
Ранее в этом месяца японская теннисистка провела на траве лишь один матч.
На прошлой неделе Осака проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (6:3, 6:7, 6:4) на старте «пятисотника» в Берлине.
Ранее в этом сезоне у Осаки было несколько неплохих результатов на харде и грунте, благодаря которым она по-прежнему находится недалеко от топ-50.
В январе Осака дошла до финала в новозеландском Окленде, в марта прошла три раунда в Майами, а в мае выиграла турнир WTA 125 в Сен-Мало и добралась до четвертого круга в Риме.
Данилович
Ольга тем временем пробилась в основную сетку через квалификацию.
В отборе сербская теннисистка обыграла немку Настасью Шунк и украинку Юлию Стародубцеву.
На прошлой неделе Данилович уступила украинке Даяне Ястремской на старте турнира WTA 250 в Ноттингеме.
Свои лучшие результаты в этом году Данилович пока демонстрировала, в основном, на грунте. Весной она остановилась в шаге от титула в Руане, выиграла турнир WTA 125 в Анталье и дошла до третьего круга на Ролан Гаррос.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.54, победу Данилович букмекеры предлагают за 2.48.
Прогноз: Наоми даже на пике карьеры показывала свой лучший теннис исключительно на харде, тогда как на остальных покрытиях у нее никогда не было серьезных успехов. Скорее всего, Данилович навяжет борьбу экс-первой ракетке мира.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.