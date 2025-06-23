Азаренко — Зигемунд. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 23 июня 2025 года

Белоруска Виктория Азаренко сыграет против немки Лауры Зигемунд в первом круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 23 июня, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Азаренко — Зигемунд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Азаренко

Виктория на выходных прошла квалификацию на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге.

С недавних пор белорусская теннисистка находится за пределами первой сотни рейтинга. Эту неделю она начала в статусе 105-й ракетки мира.

В отборе Азаренко обыграла американку Кэти Макнэлли и россиянку Веронику Кудерметову (6:7, 6:3, 6:4).

Прогнозы на теннис

На данный момент у Азаренко отрицательный баланс: в 2025-м бывшая первая ракетка мира выиграла восемь матчей и потерпела девять поражений.

Зигемунд

Лаура ранее в этом году тоже покинула топ-100. Сейяас она занимает в рейтинге 103-ю строчку.

В отличие от Азаренко, немецкая теннисистка получила от организаторов wild card.

На прошлой неделе Зигемунд смогла пройти квалификацию в Ноттингеме, но в первом круге проиграла словачке Ребекке Шрамковой. Соперница вырвала победу на решающем тай-брейке.

В текущем сезоне 37-летняя Зигемунд до сих пор выиграла лишь три матча на уровне основной сетки WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Азаренко в этом матче можно поставить за 1.28, победу Зигемунд букмекеры предлагают за 3.64.

Прогноз: с учетом того, как Виктория играла в квалификации, рискнем предположить, что она пройдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Азаренко + тотал геймов больше 18,5 за 2.08.