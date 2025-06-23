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    Азаренко проиграет на старте «пятисотника» в Бад-Хомбурге?

    Азаренко — Зигемунд. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 23 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Азаренко — Зигемунд
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    Виктория Азаренко
    Белоруска Виктория Азаренко сыграет против немки Лауры Зигемунд в первом круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 23 июня, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Азаренко — Зигемунд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Азаренко

    Виктория на выходных прошла квалификацию на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге.

    С недавних пор белорусская теннисистка находится за пределами первой сотни рейтинга. Эту неделю она начала в статусе 105-й ракетки мира.

    В отборе Азаренко обыграла американку Кэти Макнэлли и россиянку Веронику Кудерметову (6:7, 6:3, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    На данный момент у Азаренко отрицательный баланс: в 2025-м бывшая первая ракетка мира выиграла восемь матчей и потерпела девять поражений.

    Зигемунд

    Лаура ранее в этом году тоже покинула топ-100. Сейяас она занимает в рейтинге 103-ю строчку.

    В отличие от Азаренко, немецкая теннисистка получила от организаторов wild card.

    На прошлой неделе Зигемунд смогла пройти квалификацию в Ноттингеме, но в первом круге проиграла словачке Ребекке Шрамковой. Соперница вырвала победу на решающем тай-брейке.

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    В текущем сезоне 37-летняя Зигемунд до сих пор выиграла лишь три матча на уровне основной сетки WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Азаренко в этом матче можно поставить за 1.28, победу Зигемунд букмекеры предлагают за 3.64.

    Прогноз: с учетом того, как Виктория играла в квалификации, рискнем предположить, что она пройдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Азаренко + тотал геймов больше 18,5 за 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Азаренко — Зигемунд?

    Матч Азаренко — Зигемунд состоится 23 июня 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Азаренко — Зигемунд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Азаренко + тотал геймов больше 18,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Азаренко — Зигемунд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Азаренко + тотал геймов больше 18,5» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Азаренко — Зигемунд?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Азаренко — Зигемунд?

    Коэффициенты букмекеров: на Азаренко в этом матче можно поставить за 1.28, победу Зигемунд букмекеры предлагают за 3.64.

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