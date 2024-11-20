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    Бразилия — Уругвай. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 20 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бразилия — Уругвай
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    Винисиус Жуниор
    20 ноября в 12-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Бразилия и Уругвай. Начало игры — в 03:45 мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия — Уругвай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 20 Ноября 2024 года

    Бразилия

  • Бразилиа
    •  Бразилия 03:45 Уругвай

    Уругвай

  • Монтевидео
    •

    Бразилия

    Турнирное положение: Бразильцы нынешний отбор проводят не столь успешно. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы южноамериканской отборочной группы.

    При этом Бразилия в 11 турах квалификации добыла 17 зачетных пунктов. А вот забила команда 16 мячей в ворота соперников.

    Бразилия — Уругвай: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Бразильцы не смогли одолеть Венесуэлу (1:1).

    А вот до того Бразилия разгромила перуанцев (4:0). А вот чуть раньше команда сумела одолеть нестабильных чилийцев (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. При этом ее игроки отличились 8 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Бразильцы не столь результативно атакуют. Да и вообще, команда уже на 5 очков отстает от лидера группы Аргентины.

    Матчи с уругвайцами для команды традиционно складываются удачно. Из пяти очных поединков Бразилия выиграла 3 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Бразильцы в случае победы имеют шансы подняться на 2 место.

    Уругвай

    Турнирное положение: Уругвайцы нынешний отбор проводят весьма продуктивно. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем Уругвай в 11 матчах набрала 19 очков. При этом команда пропускает в среднем реже гола за матч — 8 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Уругвайцы нанесли поражение Колумбии (3:2).

    До того команда не сумела одолеть Эквадор (0:0). А вот поединок с Перу завершился минимальной коллизией.

    Вообще же, Уругвай в 5 своих последних матчах победил 1 раза. Забила в них команда 3 мяча при 3 же пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма монолитно. А вот забивают уругвайцы в среднем чаще гола за матч — 16 мячей.

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    При этом Уругвай не проигрывал в 2 своих последних поединках. Да и отставание от заветного первого места составляет 3 очка.

    Наверняка команда в этой встрече постарается зацепиться за очки. Плюс уругвайцы не проигрывают Бразилии уже 3 года.

    Нет сомнений, что гости будут действовать активно. При этом уругвайцы явно не боятся не блещущих стабильностью бразильцев.

    Статистика для ставок

    • Бразильцы в среднем пропускают фактически гол за матч

    • Уругвайцы уже 3 года не проигрывают Бразилии

    • Бразилия не проигрывала в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бразилия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: Бразильцы явно намерены подтянуться к лидеру группы, и уж точно сразу будут агрессивно атаковать.

    Бразилия постарается поднатореть в плане реализации, да и оборона соперника явно небезгрешна.

    Ставка: Победа Бразилии в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    Бразилия — Уругвай: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 20.11.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на бразильский блицкриг!
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