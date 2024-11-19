Хорватия сыграла вничью с Португалией в Лиге наций

Завершились два матча Лиги наций А в группе 1.

Лидеры квартета Хорватия и Португалия сыграли вничью со счетом 1:1.

На 33-й минуте Жоау Феликс с передачи Витиньи вывел гостей вперед.

Хорваты смогли отыграться на 65-й минуте после точного удара Йошко Гвардиола.

Футбол. Лига наций УЕФА. A1 Хорватия — Португалия 1:1 Голы: 0:1 Жоау Фелиш (33'), 1:1 Йошко Гвардиол (66') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Шутало, Дуйе Чалета-Цар, Йошко Гвардиол, Борна Соса (Кристиян Якич, 46'), Иван Перишич (Лука Сучич, 58'), Лука Модрич (Никола Моро, 78'), Матео Ковачич (Марио Пашалич, 46'), Мартин Батурина, Андрей Крамарич, Игор Матанович (Анте Будимир, 63') Португалия: Жозе Са, Жоау Канселу, Отавио (Шику Консейсау, 71'), Нелсон Семеду, Нуну Мендеш (Диогу Далот, 80'), Томаш Араужу (Тьягу Джало, 63'), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Ренато Вейга, Рафаэл Леау (Фабиу Силва, 71'), Жоау Фелиш Предупреждения: Ренато Вейга (90'), Фабиу Силва (90 + 5')

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В параллельной встрече Польша уступила дома Шотландии, пропустив в добавленное время — 1:2.

За хозяев на 59-й минуте отличился Камил Питаковский. В составе гостей забивали Джон Макгинн (3-я) и Эндрю Робертсон (90+3-я).

Футбол. Лига наций УЕФА. A1 Польша — Шотландия 1:2 Голы: 0:1 Джон МакГинн (3'), 1:1 Камиль Пёнтковски (59'), 1:2 Эндрю Робертсон (90 + 3') Польша: Лукаш Скорупски, Камиль Пёнтковски, Себастьян Валюкевич, Якуб Кивёр, Якуб Каминьский (Тымотеуш Пухач, 63'), Себастьян Шиманьски, Якуб Модер (Бартош Слиш, 46'), Пётр Зелиньски, Никола Залевский, Адам Букса, Кароль Свидерски (Кацпер Урбаньски, 75') Шотландия: Крэйг Гордон, Эндрю Робертсон, Грант Хэнли, Джон Сауттар, Энтони Ралстон (Ники Девлин, 76'), Джон МакГинн, Скотт МакТоминай (Райан Голд, 76'), Кенни Маклин, Билли Гилмор (Стюарт Армстронг, 87'), Линдон Дайкс (Лоуренс Шанклэнд, 66'), Бен Доак (Райан Кристи, 66') Предупреждения: Кенни Маклин (31'), Райан Кристи (70'), Пётр Зелиньски (79'), Джон МакГинн (90 + 5')

Португалия выиграла группу 1 с 14 очками. Хорватия (8) — вторая, дальше Шотландия (7) и Польша (4).