20 ноября в 12-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Аргентина и Перу. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина — Перу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Аргентина

Турнирное положение: Аргентинцы нынешний отбор проводят на своем уровне. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы южноамериканской отборочной группы.

При этом Аргентина в 11 турах квалификации добыла 22 зачетных балла. А вот забила команда 20 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Аргентинцы сенсационно уступили Парагваю (1:2).

А вот до того Аргентина разгромила боливийцев (6:0). А вот чуть раньше команда не сумела одолеть скромных венесуэльцев (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 12 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Аргентинцы традиционно результативно атакуют. Да и вообще, команда Лионеля Месси явно намерена финишировать первой.

Матчи с перуанцами для команды традиционно складываются удачно. Из пяти очных поединков Аргентина выиграла 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и Месси явно постарается прибавить еще пару голов к своим нынешним шести.

Перу

Турнирное положение: Перуанцы нынешний отбор проводят откровенно бледно. На текущий момент команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

Причем Перу в 11 матчах набрала лишь 7 очков. При этом команда забивает реже всех в южноамериканской группе — всего 3 мяча.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один пункт. Перуанцы расписали мировую с Чили (0:0).

До того команда потерпела поражение от Бразилии (0:4). Зато поединок с Уругваем завершился минимальной викторией.

Вообще же, Перу в 5 своих последних матчах победила 1 раза. Забила в них команда 2 мяча при 6 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. А вот оборона перуанцев дает результативные сбои чуть чаще раза за матч.

При этом Перу не забивала в 2 своих последних поединках. Да и отставание от заветного 7 места составляет 5 очков.

Наверняка команда в этой встрече постарается зацепиться за очки. Правда, в четырех последних очных встречах перуанцы проиграли Аргентине.

Нет сомнений, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. При этом перуанцы не забивают аргентинцам уже 8 лет.

Статистика для ставок

Аргентинцы забивают чаще всех в группе — 20 мячей

Перуанцы имеют самую слабую атаку в группе — всего 3 забитых мяча

Аргентина не пропускает от перуанцев уже 8 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

Прогноз: Аргентинцы в разы сильнее соперника, и уж точно будут агрессивно атаковать.

Перуанцы намерены найти свои шансы на контратаках, да и оборона соперника явно небезгрешна.

Ставка: Обе забьют за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75