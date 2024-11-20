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    Аргентинцы забьют и… пропустят?!

    Аргентина — Перу. Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 20 ноября 2024 года

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    Лионель Месси
    20 ноября в 12-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Аргентина и Перу. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина — Перу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 20 Ноября 2024 года

    Аргентина

  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 03:00 Перу

    Перу

  • Лима
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    Аргентина

    Турнирное положение: Аргентинцы нынешний отбор проводят на своем уровне. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы южноамериканской отборочной группы.

    При этом Аргентина в 11 турах квалификации добыла 22 зачетных балла. А вот забила команда 20 мячей в ворота соперников.

    Аргентина — Перу: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Аргентинцы сенсационно уступили Парагваю (1:2).

    А вот до того Аргентина разгромила боливийцев (6:0). А вот чуть раньше команда не сумела одолеть скромных венесуэльцев (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 12 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Аргентинцы традиционно результативно атакуют. Да и вообще, команда Лионеля Месси явно намерена финишировать первой.

    Матчи с перуанцами для команды традиционно складываются удачно. Из пяти очных поединков Аргентина выиграла 4 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и Месси явно постарается прибавить еще пару голов к своим нынешним шести.

    Перу

    Турнирное положение: Перуанцы нынешний отбор проводят откровенно бледно. На текущий момент команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

    Причем Перу в 11 матчах набрала лишь 7 очков. При этом команда забивает реже всех в южноамериканской группе — всего 3 мяча.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один пункт. Перуанцы расписали мировую с Чили (0:0).

    До того команда потерпела поражение от Бразилии (0:4). Зато поединок с Уругваем завершился минимальной викторией.

    Вообще же, Перу в 5 своих последних матчах победила 1 раза. Забила в них команда 2 мяча при 6 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. А вот оборона перуанцев дает результативные сбои чуть чаще раза за матч.

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    При этом Перу не забивала в 2 своих последних поединках. Да и отставание от заветного 7 места составляет 5 очков.

    Наверняка команда в этой встрече постарается зацепиться за очки. Правда, в четырех последних очных встречах перуанцы проиграли Аргентине.

    Нет сомнений, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. При этом перуанцы не забивают аргентинцам уже 8 лет.

    Статистика для ставок

    • Аргентинцы забивают чаще всех в группе — 20 мячей

    • Перуанцы имеют самую слабую атаку в группе — всего 3 забитых мяча

    • Аргентина не пропускает от перуанцев уже 8 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Аргентина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: Аргентинцы в разы сильнее соперника, и уж точно будут агрессивно атаковать.

    Перуанцы намерены найти свои шансы на контратаках, да и оборона соперника явно небезгрешна.

    Ставка: Обе забьют за 3.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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    Аргентина — Перу: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 20.11.2024. Прогнозы на футбол. Аргентинцы забьют и… пропустят?!
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