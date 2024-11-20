Аргентина
Перу
Аргентина
Турнирное положение: Аргентинцы нынешний отбор проводят на своем уровне. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы южноамериканской отборочной группы.
При этом Аргентина в 11 турах квалификации добыла 22 зачетных балла. А вот забила команда 20 мячей в ворота соперников.
Аргентина — Перу: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Аргентинцы сенсационно уступили Парагваю (1:2).
А вот до того Аргентина разгромила боливийцев (6:0). А вот чуть раньше команда не сумела одолеть скромных венесуэльцев (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 12 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Аргентинцы традиционно результативно атакуют. Да и вообще, команда Лионеля Месси явно намерена финишировать первой.
Матчи с перуанцами для команды традиционно складываются удачно. Из пяти очных поединков Аргентина выиграла 4 раза при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и Месси явно постарается прибавить еще пару голов к своим нынешним шести.
Перу
Турнирное положение: Перуанцы нынешний отбор проводят откровенно бледно. На текущий момент команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.
Причем Перу в 11 матчах набрала лишь 7 очков. При этом команда забивает реже всех в южноамериканской группе — всего 3 мяча.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один пункт. Перуанцы расписали мировую с Чили (0:0).
До того команда потерпела поражение от Бразилии (0:4). Зато поединок с Уругваем завершился минимальной викторией.
Вообще же, Перу в 5 своих последних матчах победила 1 раза. Забила в них команда 2 мяча при 6 пропущенных в собственные ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. А вот оборона перуанцев дает результативные сбои чуть чаще раза за матч.
При этом Перу не забивала в 2 своих последних поединках. Да и отставание от заветного 7 места составляет 5 очков.
Наверняка команда в этой встрече постарается зацепиться за очки. Правда, в четырех последних очных встречах перуанцы проиграли Аргентине.
Нет сомнений, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. При этом перуанцы не забивают аргентинцам уже 8 лет.
Статистика для ставок
- Аргентинцы забивают чаще всех в группе — 20 мячей
- Перуанцы имеют самую слабую атаку в группе — всего 3 забитых мяча
- Аргентина не пропускает от перуанцев уже 8 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.
- 2.30Испания — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 3.10Сербия — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 3.35Хорватия — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Аргентинцы в разы сильнее соперника, и уж точно будут агрессивно атаковать.
Перуанцы намерены найти свои шансы на контратаках, да и оборона соперника явно небезгрешна.
Ставка: Обе забьют за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75