Венгер: Азар не сможет заменить Роналду

Marca опубликовала интервью, который высказал свое мнение касательно— нового вингера мадридского «Реала». Он считает, что Азар не сможет заменить

«Азар будет звездой в "Реале", но он не заполнит пустоту, которая образовалась с уходом Криштиану. Азар будет решать исходы матчей, но он не будет забивать по 50 мячей за сезон. "Реалу" нужен ещё один форвард, потому что Бензема уже 32 года. Если бы у "Реала" был ещё один молодой нападающий, который бы играл вместе с ним, возможно, дела у команды шли бы лучше.

Азар — исключительный игрок, который создаёт моменты, а иногда и завершает атаки, что приходилось уже ему делать в важных матчах. Азар никого не боится. Я не думаю, что мы уже увидели настоящего Азара. Его физическая форма оставляет желать лучшего. Вот почему я думаю, что он ещё покажет свой истинный уровень», — приводит слова француза испанское издание со ссылкой на beIN Sports. 0