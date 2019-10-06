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    «Локомотив» и «Арсенал» объявили стартовые составы

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    Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и тульского «Арсенала» на матч 12-го тура РПЛ.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хеведес, Мурило, Коломейцев, Баринов, Мариу, Смолов, Эдер.

    Запасные: Коченков, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Тугарев, Магкеев, Джорджевич.

    «Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Костадинов, Луценко, Э. Кангва.

    Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Довбня, Володько, Берхамов, Лесовой, Хлусевич, Банда, Аджоев, Тудорие.

    Матч «Локомотив» — «Арсенал» состоится сегодня, 6 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 14:00 мск.

    Ознакомится с прогнозом на эту игру можно здесь. Следить за ходом встречи — тут. 0

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