«Локомотив» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч российской Премьер-лиги 6 октября 2019 года

В воскресенье, 6 октября, московский «Локомотив» будет принимать тульский «Арсенал» в 12-м туре российской Премьер-лиги. Начало — в 14:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Арсенал» Тула.

«Локомотив»

Москвичи начали сентябрь с домашней победы над «Сочи» (1:0), прервавшей двухматчевую неудачную серию из ничьей с «Краснодаром» (1:1) и поражения от «Ростова» (1:2).

В Лиге чемпионов подопечные Семина стартовали более чем удачно, одержав выездную победу над леверкузенским «Байером» (2:1).

В рамках РПЛ был не без труда обыгран «Оренбург» (3:2), а затем «Локомотив» вылетел из Кубка России, играя полурезервным составом и уступив в серии пенальти «Балтике» (1:1, 1:4 по пенальти).

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В прошлом туре команда Семина дома одолела «Зенит» со счетом 1:0. Москвичи едва не упустили три очка, но гол питерцев в компенсированное время был отменен с помощью VAR. В турнирной таблице команда идет второй, отставая от ЦСКА на два очка.

На этой неделе «Локо» встречался с Лиге чемпионов с «Атлетико» дома. Команда старалась, но класс сделал свое дело — мадридцы победили со счетом 2:0. Есть у «Локомотива» и потери: неизвестно, сыграет ли в матче Алексей Миранчук, а также отсутствуют Гжегож Крыховяк и Рифат Жемалетдинов.

«Арсенал» Тула

«Арсенал» на прошлой неделе прервал свою серию из трех матчей без побед. В Кубке России «оружейники» сумели обыграть «Факел» со счетом 2:1.

До этого «Арсенал» сыграл вничью с «Уралом» (1:1) и потерпел поражения в матчах против «Зенита» (1:3) и ЦСКА (1:2). Развить кубковый успех также не удалось — в гостях туляки уступили «Краснодару» — 0:2.

В турнирной таблице РПЛ «канониры» занимают восьмое место. У команды в активе 14 очков, 13 забитых мячей и 16 пропущенных.

Серия без побед в чемпионате длится уже четыре поединка, а предстоящий матч будет вторым подряд на выезде.

Прогноз

На победу «Локомотива» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1.55, на ничью — 4.10, а на победу «Арсенала» — 6.60.

«Локо» не должен терять очки в данном поединке, но вряд ли это будет крупная победа. Все-таки есть кадровые потери у хозяев и факт плотного графика. Предлагаем поставить на тотал матча меньше 2,5 гола за 2.03. 0