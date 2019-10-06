Кононов может возглавить греческий клуб

Бывший главный тренерможет возглавить греческий утверждает «БИЗНЕС Online».

Сообщается, что 53-летний наставник уже встречался с владельцем греческого клуба Иваном Саввиди.

В настоящее время главным тренером ПАОК является Абел Феррейра, который летом перешел из португальской «Браги».

Напомним, 29 сентября «Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счетом 1:2 в 11-м туре РПЛ.

В чемпионате Греции клуб из города Солоники набрал 11 очков в пяти матчах и занимает четвертое место. 0