Кононов может возглавить греческий клуб

Олег Кононов
globallookpress.com
Сообщается, что 53-летний наставник уже встречался с владельцем греческого клуба Иваном Саввиди.
В настоящее время главным тренером ПАОК является Абел Феррейра, который летом перешел из португальской «Браги».
Напомним, 29 сентября «Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счетом 1:2 в 11-м туре РПЛ.
В чемпионате Греции клуб из города Солоники набрал 11 очков в пяти матчах и занимает четвертое место. 0