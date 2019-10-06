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    Точный удар Игуаина принес победу «Ювентусу» в матче с «Интером»

    Серия A Футбол Италии Интер Ювентус Календарь Серии А
    В матче 7 тура итальянской Серии А миланский «Интер» уступил на своем поле туринскому «Ювентусу». Развязка игры пришлась на 80 минуту игрового времени, в рамках которой голом отметился Гонсало Игуаин.

    Лаутаро Мартинес и Леонардо Боннучи
    Лаутаро Мартинес и Леонардо Боннучи

    В первом тайме лучше смотрелись гости. Их преимущество на первых минутах вылилось в гол. Пьянич из середины поля запустил дальнюю передачу над головами защитников «Интера». Впереди мяч подхватил Дибала, который с левой ноги сильнейшим ударом отправил снаряд в дальний угол ворот Хандановича.

    «Нерадзурри» сравняли счет на 18 минуте. В своей штрафной рукой сыграл Де Лигт. Точный удар с пенальти нанес Лаутаро Мартинес.

    Победный гол в матче забил Гонсало Игуаин. Роналду получил пас перед штрафной соперника и отыграл в одно касание на Бентанкура, который в свою очередь тем же способом перевел на форварда. Игуаин пробил низом под руки Хандановичу и установил победный счет.

    Таким образом, «Юве» вырвался вперед и теперь «бьянконери» имеют 19 очков, опережая «черно-синих» на один балл.

    Серия А. 7 тур
    «Интер» — «Ювентус»
    Голы: 0:1 — 4 Дибала, 1:1 — 18, пенальти Мартинес, 1:2 — 80 Игуаин«Интер»: Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Барелла, Брозович, Сенси (Весино, 34), Годин (Бастони, 54), Лукаку, Мартинес (Политано, 78)«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Матюиди, Куадрадо, Пьянич, Хедира (Бентанкур, 62), Бернардески (Игуаин, 62), Дибала (Джан, 71), РоналдуПредупреждения: Алекс Сандро (13), Джан (84), Пьянич (85), Весино (88), Барелла (90)
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