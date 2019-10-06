Точный удар Игуаина принес победу «Ювентусу» в матче с «Интером»

В матче 7 тура итальянской Серии А миланскийуступил на своем поле туринскому. Развязка игры пришлась на 80 минуту игрового времени, в рамках которой голом отметился

В первом тайме лучше смотрелись гости. Их преимущество на первых минутах вылилось в гол. Пьянич из середины поля запустил дальнюю передачу над головами защитников «Интера». Впереди мяч подхватил Дибала, который с левой ноги сильнейшим ударом отправил снаряд в дальний угол ворот Хандановича.

«Нерадзурри» сравняли счет на 18 минуте. В своей штрафной рукой сыграл Де Лигт. Точный удар с пенальти нанес Лаутаро Мартинес.

Победный гол в матче забил Гонсало Игуаин. Роналду получил пас перед штрафной соперника и отыграл в одно касание на Бентанкура, который в свою очередь тем же способом перевел на форварда. Игуаин пробил низом под руки Хандановичу и установил победный счет.

Таким образом, «Юве» вырвался вперед и теперь «бьянконери» имеют 19 очков, опережая «черно-синих» на один балл.