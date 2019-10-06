Азмун похвалил Семака за возвращение игры в нужное русло

Нападающий «Зенита»прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в матче 12-го тура российской Премьер-лиги.

«Игра была непростой для нас, ведь мы играем каждые три дня. Физически нам довольно трудно, но мы — профессионалы, должны делать свою работу, несмотря ни на какие обстоятельства.

Начало второго тайма получилось не лучшим, но это футбол, иногда при счете 2:0 ты немножко успокаиваешься.

Но у нас хороший тренер, который при любых обстоятельствах может вернуть игру в нужное русло. Мы играли хорошо, всех болельщиков "Зенита" с победой!», — сказал Азмун в эфире канала «Матч Премьер». 0