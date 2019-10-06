«Урал» — «Зенит»: счет матча 1:3, обзор голов

Защитник питерцев Бранислав Иванович открыл счет в матче на 3-й минуте игры. Артем Дзюба сделал скидку головой, а сербский игрок расстрелял ворота Олега Баклова.
На 27-й минуте Магомед Оздоев удвоил преимущество. Голевую передачу в многоходовой комбинации ему сделал форвард Сердар Азмун.
Олег Шатов отметился автоголом на 57-й минуте. Это случилось после подачи с углового Отманом Эль-Кабиром с левого фланга.
Через 5 минут нападающий «Зенита» Сердар Азмун восстановил преимущество своей команды в два гола. Иранский футболист замкнул головой подачу с правого фланга, воспользовавшись ошибкой вратаря хозяев Олега Баклова.
«Зенит» набрал 26 очков и вышел в лидеры РПЛ. В активе «Урала» 14 баллов и девятая позиция.
В 13-м туре «Зенит» 19 октября на своем поле примет «Ростов», а «Урал» в этот же день встретится в гостях с «Тамбовом».