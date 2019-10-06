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    «Зенит» обыграл «Урал» в Екатеринбурге

    «Урал» — «Зенит»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В 12-м туре российской Премьер-лиги «Урал» на «Екатеринбург Арене» уступил питерскому «Зениту» со счетом 1:3 (0:2).

    Игроки «Зенита»
    Игроки «Зенита»

    Защитник питерцев Бранислав Иванович открыл счет в матче на 3-й минуте игры. Артем Дзюба сделал скидку головой, а сербский игрок расстрелял ворота Олега Баклова.

    На 27-й минуте Магомед Оздоев удвоил преимущество. Голевую передачу в многоходовой комбинации ему сделал форвард Сердар Азмун.

    Олег Шатов отметился автоголом на 57-й минуте. Это случилось после подачи с углового Отманом Эль-Кабиром с левого фланга.

    Через 5 минут нападающий «Зенита» Сердар Азмун восстановил преимущество своей команды в два гола. Иранский футболист замкнул головой подачу с правого фланга, воспользовавшись ошибкой вратаря хозяев Олега Баклова.

    «Зенит» набрал 26 очков и вышел в лидеры РПЛ. В активе «Урала» 14 баллов и девятая позиция.

    В 13-м туре «Зенит» 19 октября на своем поле примет «Ростов», а «Урал» в этот же день встретится в гостях с «Тамбовом».

    Чемпионат России. Премьер-лига 12-й тур
    «Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:2)
    Голы: Иванович, 3 (0:1). Оздоев, 27 (0:2). Шатов, 58 — в свои ворота (1:2). Азмун, 63 (1:3)«Урал» (Екатеринбург): Баклов, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Димитров (Ильин, 51), Аугустыняк, Емельянов (Егорычев, 55), Бикфалви, Эль-Кабир (Насыров, 89), Погребняк«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Иванович, Осорио, Маммана (Шатов, 14), Дуглас Сантос, Дриусси, Оздоев, Жирков (Ерохин, 65), Дзюба, Азмун (Мак, 83)
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