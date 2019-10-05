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    Дубль Соболева принес «Крыльям Советов» победу над «Сочи»

    «Сочи» — «Крылья Советов»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Самарские «Крылья Советов» одержали гостевую победу над «Сочи» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет уже на 4-й минуте открыли гости. Зиньковский закрутил мяч со штрафного к дальней штанге, Антон Паул в прыжке до мяча не дотянулся, зато уже на уровне газона в подкате его достал Александр Соболев, переправив его в сетку.

    На 61-й минуте в ворота «Сочи» был назначен пенальти — Соболев с «точки» пробил низом чуть левее центра, Джанаев среагировал и отразил удар.

    А на 69-й минуте Зиньковский перехватил мяч, прошёл по левому флангу в штрафную, обыграл там защитника и прострелил на Соболева, который обработал мяч и уверенно пробил мимо Джанаева в левый нижний угол.

    Этот гол стал для Соболева 10-м в нынешнем розыгрыше РПЛ. Он возглавил гонку бомбардиров турнира.

    Эта победа позволила команде Миодрага Божовича подняться на 10-е место в чемпионате России с 14 очками. «Сочи» располагается на 13-й позиции таблицы РПЛ с 12 очками.

    В следующем туре самарцы сыграют на выезде с «Оренбургом», а «Сочи» отправятся в гости к тульскому «Арсеналу».

    РПЛ. 12-й тур
    «Сочи» — «Крылья Советов» (Самара) — 0:2 (0:1)
    Голы: Соболев, 4 (0:1). Соболев, 69 (0:2)Нереализованный пенальти: Соболев, 62 (вратарь)«Сочи»: Джанаев, Калугин, Миладинович, Мевля, Кудряшов, Померко (Лагатор, 50), Цаллагов, Нобоа, Мостовой (Карапетян, 59), Бурмистров (Полоз, 66), А.Заболотный«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Чичерин, 76), Карпов, Чернов, Комбаров, Канунников (Терехов, 83), Гацкан, Антон (Радонич, 87), Мияйлович, Зиньковский, СоболевПредупреждения: Померко, 21. Мияйлович, 22. Соболев, 34. Лагатор, 51. Кудряшов, 67. Цаллагов, 76
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