«Сочи» — «Крылья Советов»: счет матча 0:2, обзор голов

Самарскиеодержали гостевую победу над(2:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

Счет уже на 4-й минуте открыли гости. Зиньковский закрутил мяч со штрафного к дальней штанге, Антон Паул в прыжке до мяча не дотянулся, зато уже на уровне газона в подкате его достал Александр Соболев, переправив его в сетку.

На 61-й минуте в ворота «Сочи» был назначен пенальти — Соболев с «точки» пробил низом чуть левее центра, Джанаев среагировал и отразил удар.

А на 69-й минуте Зиньковский перехватил мяч, прошёл по левому флангу в штрафную, обыграл там защитника и прострелил на Соболева, который обработал мяч и уверенно пробил мимо Джанаева в левый нижний угол.

Этот гол стал для Соболева 10-м в нынешнем розыгрыше РПЛ. Он возглавил гонку бомбардиров турнира.

Эта победа позволила команде Миодрага Божовича подняться на 10-е место в чемпионате России с 14 очками. «Сочи» располагается на 13-й позиции таблицы РПЛ с 12 очками.

В следующем туре самарцы сыграют на выезде с «Оренбургом», а «Сочи» отправятся в гости к тульскому «Арсеналу».