«Вольфсберг» — «Рома»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграла вничью св выездном матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы J, которая прошла в Австрии, завершилась со счетом 1:1.

«Волки» вышли вперед на 27-й минуте, когда отличился Леонардо Спинаццола. На 51-й минуте Михаэль Линдль сравнял счет.

В еще одном матчей этой группы «Истанбул Башакшехир» у себя дома разошелся миром с «Боруссией» из Менхенгладбаха — 1:1.

Эдин Вишча на 55-й минуте принес хозяевам минимальный перевес. «Жеребята» отыгрались в компенсированное время усилиями Патрика Херрмана.

Группа J

1. «Вольфсберг» — 4 очка

2. «Рома» — 4

3. «Боруссия» М — 1

4. «Истанбул Башакшехир» — 1 0