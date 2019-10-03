«Вольфсберг» — «Рома»: счет матча 1:1, обзор голов

Леонардо Спинаццола
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Встреча группы J, которая прошла в Австрии, завершилась со счетом 1:1.
«Волки» вышли вперед на 27-й минуте, когда отличился Леонардо Спинаццола. На 51-й минуте Михаэль Линдль сравнял счет.
В еще одном матчей этой группы «Истанбул Башакшехир» у себя дома разошелся миром с «Боруссией» из Менхенгладбаха — 1:1.
Эдин Вишча на 55-й минуте принес хозяевам минимальный перевес. «Жеребята» отыгрались в компенсированное время усилиями Патрика Херрмана.
Группа J
1. «Вольфсберг» — 4 очка
2. «Рома» — 4
3. «Боруссия» М — 1
4. «Истанбул Башакшехир» — 1 0