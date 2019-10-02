Загребское «Динамо» установило антирекорд в ЛЧ

дома обыграл загребское(2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Для хорватского клуба это поражение стало 13-м кряду на выезде в рамках ЛЧ, сообщает Gracenote Live.

По данному показателю клуб обошел московский «Спартак», у которого такая серия состоит из 12 матчей.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» занимает второе место, набрав три очка. В матче первого тура команда разгромила «Аталанту» (4:0). В следующем туре ЛЧ «Динамо» на выезде встретится с «Шахтером». Матч состоится 22 октября. 0