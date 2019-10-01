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    «Реал» ушел от поражения в матче с «Брюгге»

    «Реал» — «Брюгге»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Мадридский «Реал» на своем пол сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» (2:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 11-й минуте гостями. Тау получил передачу в свободную зону и от левого края штрафной «Реала» прострелил в центр, там испанцы не уследили за рывком Эммануэля Денниса, который протолкнул мяч в ворота.

    На 39-й минуте Модрич на своей половине поля ошибся в поперечной передаче, Деннис мяч перехватил, ворвался в штрафную «Реала» и перекинул вратаря.

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    В перерыве матча наставник «Реала» Зинедин Зидан поменял вратаря — вместо Тибо Куртуа вышел Альфонс Ареоля.

    «Реал» отквитал один мяч на 55-й минуте. Рамос головой от угла вратарской пробил точно в дальний угол ворот. При подаче у Серхио был зафиксирован офсайд, но после просмотра видеоповтора мяч все же был засчитан.

    На 84-й минуте «Брюгге» остался в меньшинстве. Капитан команды Руд Вормер сзади в подкате сбил Винисиуса — судья показал капитану «Брюгге» вторую жёлтую карточку.

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    А минуту спустя счет сравнялся. Кроос со стандарта хорошую подачу в центр штрафной выполнил, Каземиро продавил Дели и головой пробил точно под дальнюю штангу ворот.

    Последние минуты прошли под диктовку «Реала», но вырвать победу мадридцы не сумели.

    В 3-м туре 22 октября «Брюгге» на своем поле примет «ПСЖ», а «Реал» на выезде сыграет с «Галатасараем».

    Лига чемпионов.Группа A
    «Реал» (Испания) — «Брюгге» (Бельгия) — 2:2 (0:2)
    Голы: Деннис, 9 (0:1). Деннис, 39 (0:2). Серхио Рамос, 55 (1:2). Каземиру, 85 (2:2)«Реал» (Испания): Куртуа (Ареола, 46), Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Начо (Марселу, 46), Кроос, Каземиру, Модрич, Васкес (Винисиус Жуниор, 67), Бензема, Азар«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Мехеле, Дели, Соболь, Вормер, Ритс, Ванакен, Диатта, Деннис (Опенда, 71. Кулс, 87), Тау (Схрейверс, 90+2)Предупреждения: Миньоле, 69. Опенда, 77. Вормер, 78. Азар, 90+2Удаление: Вормер, 84 (грубая игра, вторая ж.к.)
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