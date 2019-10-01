«Реал» — «Брюгге»: счет матча 2:2, обзор голов

Мадридскийна своем пол сыграл вничью с бельгийским(2:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте гостями. Тау получил передачу в свободную зону и от левого края штрафной «Реала» прострелил в центр, там испанцы не уследили за рывком Эммануэля Денниса, который протолкнул мяч в ворота.

На 39-й минуте Модрич на своей половине поля ошибся в поперечной передаче, Деннис мяч перехватил, ворвался в штрафную «Реала» и перекинул вратаря.

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В перерыве матча наставник «Реала» Зинедин Зидан поменял вратаря — вместо Тибо Куртуа вышел Альфонс Ареоля.

«Реал» отквитал один мяч на 55-й минуте. Рамос головой от угла вратарской пробил точно в дальний угол ворот. При подаче у Серхио был зафиксирован офсайд, но после просмотра видеоповтора мяч все же был засчитан.

На 84-й минуте «Брюгге» остался в меньшинстве. Капитан команды Руд Вормер сзади в подкате сбил Винисиуса — судья показал капитану «Брюгге» вторую жёлтую карточку.

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А минуту спустя счет сравнялся. Кроос со стандарта хорошую подачу в центр штрафной выполнил, Каземиро продавил Дели и головой пробил точно под дальнюю штангу ворот.

Последние минуты прошли под диктовку «Реала», но вырвать победу мадридцы не сумели.

В 3-м туре 22 октября «Брюгге» на своем поле примет «ПСЖ», а «Реал» на выезде сыграет с «Галатасараем».