Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Тренерский штаб национальной сборной России во главе соопределился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к октябрьским отборочным матчам Евро-2020.

Всего в списке значится 25 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев (ФК «Сочи»), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Дмитрий Чистяков («Ростов» Ростов-на-Дону).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив» Москва).

Напомним, россияне сыграют с Шотландией 10 октября в Москва на БСА «Лужники» и Кипром (13 октября, Никосия, стадион «GSP»). 0