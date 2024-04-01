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    «Лисам» победы не видать!

    «Лестер» — «Норвич». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 1 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Норвич»
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    Джейми Варди
    В рамках 40-го тура чемпионата Англии 1 апреля пройдет матч «Лестер» — «Норвич». Начало — 14:30 (мск). «Лестер» — «Норвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Апреля 2024 года
    Лестер
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    •  Лестер 14:30 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лисы» в нынешнем сезоне пытаются вернуться в АПЛ. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лестер» только-только потерял лидерство в Чемпионшипе. Да и проиграла команда уже в 8 матчах чемпионата.

    Лестер — Норвич Сити: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова разочаровала. «Лестер» минимально уступил «Бристоль Сити».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лестер» выиграл всего один раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Причем «лисы» не побеждали в 3 своих последних матчах. Команда вместо прямого повышения в классе рискует оказаться в стыках.

    Не сыграют: Томас Кэннон, Кейси Макатир — травмированы.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лестер» выглядит откровенно бледно. Так что «лисам» нужно срочно брать очки!

    Матчи против «Норвича» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Лестер» выиграл 3 раза при одной коллизии.

    При этом «Лестер» обыграл «канареек» в трех последних очных встречах. Более того, меньше двух мячей в тех матчах «лисы» не забивали.

    «Норвич»

    Турнирное положение: «Канарейки» в нынешнем сезоне сражаются за выход в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 6 строчке таблицы.

    Причем «Норвич» на 4 очка опережает идущий следом «Ковентри». Да и забивает команда немало: 71 мяч в 39 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Норвич» дома переиграл «Плимут» (2:1).

    Более того, в 5 последних поединках команда выиграла 4 раза. В этих матчах было забито 12 мячей при 4 пропущенных.

    В трех своих последних поединках «Норвич» победил. Правда, обыграны были отнюдь не самые сильные оппоненты.

    Не сыграют: Онель Эрнандес, Димитриос Яннулис — травмированы.

    Состояние команды: ныне «Норвич» заметно улучшил собственные результаты. Между тем, за сохранение места в топ-6 еще придется серьезно побороться!

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    Да и с надежностью тылов у команды все складывается недостаточно позитивно. «Канарейки» пропустили 55 мячей в 39 матчах.

    А вот проигрывает команда уж слишком часто. В пассиве у «Норвича» аж 13 поражений в Чемпионшипе.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Норвич» нынче на подъеме, да и соперник угодил в пике.

    Статистика для ставок

    • «Лестер» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • «Норвич» выиграл в 3 своих последних поединках

    • «Лисы» обыграли «Норвич» в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: «Канарейки» нынче выглядят увереннее хозяев, и наверняка постараются добыть хотя бы балл.

    «Лестер» в последних матчах откровенно не впечатляет, да и «Норвич» прилично набрал обороты.

    Ставка: «Норвич» не проиграет за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.25

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    Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Норвич» с коэффициентом 2.27. Дата матча: 01.04.2024. Прогнозы на футбол. «Лисам» победы не видать!
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