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    Месси может вернуться к матчу с «Интером»

    Барселона Футбол Испании Примера Календарь Примеры
    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает восстановление после травмы приводящей мышцы бедра левой ноги, полученной в матче 6-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (2:1).

    Месси опережает график восстановления
    Месси опережает график восстановления

    Как сообщает Sport.es, восстановление аргентинца проходит с опережением графика. Если оно продолжит протекать таким образом, то существует вероятность, что Лео вернется в строй к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

    Окончательное решение об участии 32-летнего футболиста во встрече с «нерадзурри» будет принято завтра, 1 октября. Игра состоится 2 октября на «Камп Ноу».

    Напомним, Месси получил травму в начале августа, и матч с «Вильярреалом» стал для него первым после длительного восстановления. 0

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