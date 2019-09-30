Месси может вернуться к матчу с «Интером»

Нападающийпродолжает восстановление после травмы приводящей мышцы бедра левой ноги, полученной в матче 6-го тура испанской Примеры с(2:1).

Как сообщает Sport.es, восстановление аргентинца проходит с опережением графика. Если оно продолжит протекать таким образом, то существует вероятность, что Лео вернется в строй к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

Окончательное решение об участии 32-летнего футболиста во встрече с «нерадзурри» будет принято завтра, 1 октября. Игра состоится 2 октября на «Камп Ноу».

Напомним, Месси получил травму в начале августа, и матч с «Вильярреалом» стал для него первым после длительного восстановления. 0