«Нижний Новгород» обыграл «Текстильщик»

Ивановскийпотерпел домашнее поражение от(0:2) в матче 15-го тура первенства ФНЛ.

Гости победили благодаря голам Максима Палиенко на 11-й минуте и Ивана Темникова на 76-й.

«Нижний Новгород» с 21 очков располагается на 9-м месте в турнирной таблице ФНЛ. «Текстильщик» — 18-я строчка и 11 баллов.

В другой встрече игрового дня курский «Авангард» на своем поле победил «Армавир» со счетом 2:1.

Счет в игре открыли гости — на 14-й минуте отличился Азамат Гурфов.

На 41-й минуте счет сравнял Максим Григорьев, а на 83-й минуте с пенальти отметился Дмитрий Коробов.

«Авангард» набрал 16 очков и переместился на 14-ю строчку в таблице ФНЛ. У «Армавира» 15 очков (15-е место). 0