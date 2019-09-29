«Нижний Новгород» обыграл «Текстильщик»

«Нижний Новгород»
«Нижний Новгород»
Гости победили благодаря голам Максима Палиенко на 11-й минуте и Ивана Темникова на 76-й.
«Нижний Новгород» с 21 очков располагается на 9-м месте в турнирной таблице ФНЛ. «Текстильщик» — 18-я строчка и 11 баллов.
В другой встрече игрового дня курский «Авангард» на своем поле победил «Армавир» со счетом 2:1.
Счет в игре открыли гости — на 14-й минуте отличился Азамат Гурфов.
На 41-й минуте счет сравнял Максим Григорьев, а на 83-й минуте с пенальти отметился Дмитрий Коробов.
«Авангард» набрал 16 очков и переместился на 14-ю строчку в таблице ФНЛ. У «Армавира» 15 очков (15-е место). 0