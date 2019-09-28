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    «Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Саутгемптон»

    «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: счет матча 2:1, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Саутгемптон Календарь АПЛ
    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Саутгемптоном» (2:1) в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче открыли на 27-й минуте хозяева. Эриксен с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Кейна. Йосида выбил мяч головой к левому углу штрафной площади, но там оказался Сон, который принял мяч, а затем выполнил передачу в центр штрафной на Н'Домбеле. Тангая в этот раз никто не накрывал и француз точным ударом отправил мяч под перекладину.

    На 34-й минуте «Тоттенхэм» остался в меньшинстве. Серж Орье на левом фланге хватал за футболку убегающего Бертранда, Грэм Скотт дал свисток и показал вторую жёлтую карточку фланговому защитнику «шпор».

    Гости отыгрались на 39-й минуте. Алдервейрельд выполнил передачу назад во вратарскую Льорису, Ингс сразу же отправился прессинговать Уго, голкипер «Тоттенхэма» решил устроить какие-то финты, мяч в итоге был потерян, а Ингс с пары шагов не промахнулся по воротам.

    «Тоттенхэм» вновь повел спустя четыре минуты. Кейн выиграл борьбу за верховой мяч в центре поля у Вестергора, далее Эриксен и Сон разыграли на правом фланге отличную комбинацию между собой и в итоге мяч был вновь доставлен в центр штрафной площади на Кейна. Гарри на этот раз убрал мяч от Уорда-Прауса, а затем точно пробил в левый угол ворот.

    После этой победы «Тоттенхэм» (11 очков) поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, а «Саутгемптон» (7) опустился на 14-ю. 0

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