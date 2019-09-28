«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: счет матча 2:1, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги.

Счет в матче открыли на 27-й минуте хозяева. Эриксен с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Кейна. Йосида выбил мяч головой к левому углу штрафной площади, но там оказался Сон, который принял мяч, а затем выполнил передачу в центр штрафной на Н'Домбеле. Тангая в этот раз никто не накрывал и француз точным ударом отправил мяч под перекладину.

На 34-й минуте «Тоттенхэм» остался в меньшинстве. Серж Орье на левом фланге хватал за футболку убегающего Бертранда, Грэм Скотт дал свисток и показал вторую жёлтую карточку фланговому защитнику «шпор».

Гости отыгрались на 39-й минуте. Алдервейрельд выполнил передачу назад во вратарскую Льорису, Ингс сразу же отправился прессинговать Уго, голкипер «Тоттенхэма» решил устроить какие-то финты, мяч в итоге был потерян, а Ингс с пары шагов не промахнулся по воротам.

«Тоттенхэм» вновь повел спустя четыре минуты. Кейн выиграл борьбу за верховой мяч в центре поля у Вестергора, далее Эриксен и Сон разыграли на правом фланге отличную комбинацию между собой и в итоге мяч был вновь доставлен в центр штрафной площади на Кейна. Гарри на этот раз убрал мяч от Уорда-Прауса, а затем точно пробил в левый угол ворот.

После этой победы «Тоттенхэм» (11 очков) поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, а «Саутгемптон» (7) опустился на 14-ю. 0