«Монако» одержал вторую победу подряд в чемпионате Франции

В матче 8-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 4:1.

Счет на 26-й минуте открыли хозяева — отличился французский нападающий Виссам Бен-Йеддер.

На 62-й минуте игры монегаски заработали пенальти, который реализовал алжирский форвард Ислам Слимани.

Счет стал крупным на 73-й минуте, когда третий мяч записал на свое имя португальский хавбек Желсон Мартинш.

Спустя шесть минут гости сумели ответить голом француза Александра Менди. Окончательный счет на 90-й минуте установил Бальде Кейта.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 78 минут.

«Монако» поднялся на 12-ю строчку в таблице Лиги 1, набрав 9 очков. «Брест» располагается на 16-м месте — 8 очков.

В параллельной встрече «Ницца» на своем поле разделила очки с «Лиллем» — 1:1.

Счет на 13-й минуте открыли хозяева, благодаря голу Каспера Дольберга. На 26-й минуте Луис Араужо сравнял счет.

После этой игры «Лилль» с 14 очками остался на четвертом месте в таблице, а «Ницца» поднялась на пятую строчку (13).

В другом матче «Анже» дома сумел уйти от поражения от «Амьена» — 1:1.

Счет на 13-й минуте открыл полузащитник гостей Стивен Мендоса. В концовке второго тайма гол Рашида Алиуи на 83-й минуте сделал счет на табло равным. 0