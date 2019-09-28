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    «Монако» одержал вторую победу подряд в чемпионате Франции

    Лига 1 Футбол Франции Брест Монако Анже Ницца Лилль Амьен Календарь Лиги 1
    В матче 8-го тура чемпионата Франции «Монако» одержал домашнюю победу над «Брестом» со счетом 4:1.

    «Монако»
    «Монако»

    Счет на 26-й минуте открыли хозяева — отличился французский нападающий Виссам Бен-Йеддер.

    На 62-й минуте игры монегаски заработали пенальти, который реализовал алжирский форвард Ислам Слимани.

    Счет стал крупным на 73-й минуте, когда третий мяч записал на свое имя португальский хавбек Желсон Мартинш.

    Спустя шесть минут гости сумели ответить голом француза Александра Менди. Окончательный счет на 90-й минуте установил Бальде Кейта.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 78 минут.

    «Монако» поднялся на 12-ю строчку в таблице Лиги 1, набрав 9 очков. «Брест» располагается на 16-м месте — 8 очков.

    В параллельной встрече «Ницца» на своем поле разделила очки с «Лиллем» — 1:1.

    Счет на 13-й минуте открыли хозяева, благодаря голу Каспера Дольберга. На 26-й минуте Луис Араужо сравнял счет.

    После этой игры «Лилль» с 14 очками остался на четвертом месте в таблице, а «Ницца» поднялась на пятую строчку (13).

    В другом матче «Анже» дома сумел уйти от поражения от «Амьена» — 1:1.

    Счет на 13-й минуте открыл полузащитник гостей Стивен Мендоса. В концовке второго тайма гол Рашида Алиуи на 83-й минуте сделал счет на табло равным. 0

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