«Монако» одержал вторую победу подряд в чемпионате Франции

Счет на 26-й минуте открыли хозяева — отличился французский нападающий Виссам Бен-Йеддер.
На 62-й минуте игры монегаски заработали пенальти, который реализовал алжирский форвард Ислам Слимани.
Счет стал крупным на 73-й минуте, когда третий мяч записал на свое имя португальский хавбек Желсон Мартинш.
Спустя шесть минут гости сумели ответить голом француза Александра Менди. Окончательный счет на 90-й минуте установил Бальде Кейта.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 78 минут.
«Монако» поднялся на 12-ю строчку в таблице Лиги 1, набрав 9 очков. «Брест» располагается на 16-м месте — 8 очков.
В параллельной встрече «Ницца» на своем поле разделила очки с «Лиллем» — 1:1.
Счет на 13-й минуте открыли хозяева, благодаря голу Каспера Дольберга. На 26-й минуте Луис Араужо сравнял счет.
После этой игры «Лилль» с 14 очками остался на четвертом месте в таблице, а «Ницца» поднялась на пятую строчку (13).
В другом матче «Анже» дома сумел уйти от поражения от «Амьена» — 1:1.
Счет на 13-й минуте открыл полузащитник гостей Стивен Мендоса. В концовке второго тайма гол Рашида Алиуи на 83-й минуте сделал счет на табло равным. 0