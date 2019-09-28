Гвардиола: В январе мы не собираемся покупать игроков

Главный тренерподелился целями зимней трансферной кампании. По словам наставника «горожан», клуб не будет покупать новых футболистов.

«Это не моё дело, но в январе мы не собираемся покупать игроков. У нас не было денег на крупные трансферы летом, поэтому не будет и зимой.

Будем полагаться на уже имеющихся футболистов. У нас есть Тейлор Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия и парни из академии. Это молодые и талантливые игроки, и мы можем на них рассчитывать.

Венсан Компани — невероятный человек. Он был очень полезен для меня и всего клуба, но он решил уйти в "Андерлехт". Нам нужно двигаться дальше», — заявил Гвардиола в интервью Sky Sports. 0