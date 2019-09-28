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    Гвардиола: В январе мы не собираемся покупать игроков

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился целями зимней трансферной кампании. По словам наставника «горожан», клуб не будет покупать новых футболистов.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Это не моё дело, но в январе мы не собираемся покупать игроков. У нас не было денег на крупные трансферы летом, поэтому не будет и зимой.

    Будем полагаться на уже имеющихся футболистов. У нас есть Тейлор Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия и парни из академии. Это молодые и талантливые игроки, и мы можем на них рассчитывать.

    Венсан Компани — невероятный человек. Он был очень полезен для меня и всего клуба, но он решил уйти в "Андерлехт". Нам нужно двигаться дальше», — заявил Гвардиола в интервью Sky Sports. 0

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