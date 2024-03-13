«ПСЖ» сыграет на своем поле против «Ниццы» в 1/4 финала Кубка Франции. Матч пройдет 11 марта, начало — в 23:10 мск. «ПСЖ» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«ПСЖ»

Путь в 1/4 финала: «ПСЖ» в нынешнем розыгрыше Кубка Франции много забивает в каждом матче. Станет ли исключением четвертьфинальная встреча?

В 1/32 финала парижане забили 9 безответных мячей в ворота скромного «Ревеля». В 1/16 финала последовал разгром «Орлеана» (4:1). В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике взяли верх над «Брестом» со счетом 3:1.

Последние матчи: Ранее «ПСЖ» порадовал фанатов успешной игрой в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане второй раз победили «Реал Сосьедад» и пробились в четвертьфинал.

В последних четырех матчах «ПСЖ» одержал одну победу и три раза сыграл вничью. Но это вовсе не означает, что столичная команда находится не в лучшей форме. Клуб лидирует в Лиге 1 с большим отрывом, поэтому футболисты грамотно распределяют силы на все турниры.

Не сыграют: Асенсио, Курзава, Кимпембе, Маркиньос, Рико, Шкриняр — у всех травмы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: У «ПСЖ» отлично идут дела в чемпионате. Парижане лидируют в таблице и опережают идущий вторым «Брест» на 10 очков. Можно сказать, что де-факто команда уже завоевала золотые медали. Осталось дождаться завершения чемпионата.

Стоит отметить, что парижане лучшие в Лиге 1 по результативности. «ПСЖ» забил 56 голов, из них 21 мяч в активе форварда Килиана Мбаппе. Высока вероятность, что нападающий проводит свой последний сезон в Париже. Главным претендентом на француза на данный момент является мадридский «Реал».

«Ницца»

Путь в 1/4 финала: «Ницца» начала свой путь в Кубке Франции-2023/24 с 1/32 финала, где прошла «Осер» в серии пенальти.

В 1/16 финала «Ницца» одолела «Бордо» со счетом 3:2. В 1/8 финала команда добилась разгромной победы над «Монпелье» (4:1).

Последние матчи: «Ницца» не побеждает уже больше месяца. Последнюю викторию клуб одержал 7 февраля.

На данный момент безвыигрышная серия «Ниццы» составляет пять матчей. При этом команда уступила в четырех встречах. У тренерского штаба не получается наладить игру. Ранее «Ницца» проиграла два поединка кряду — «Тулузе» и «Монпелье».

Не сыграют: Диоп, Розье (травмы).

Состояние команды: «Ницца» на данный момент идет 6-й в таблице Лиги 1. Но этот не тот результат, которым может быть довольно руководство клуба.

Однако команде по силам улучшить ситуацию. От топ-4 отставание лишь два балла. До конца чемпионата «Ницца» может постараться завоевать путевку в Лигу чемпионов-2024/25.

В последних пяти матчах Лиги 1 «Ницца» набрала только одно очко. Часто команде не удается добиться положительного результата из-за плохой реализации моментов. Как сыграет атака во встрече с «ПСЖ»?

Статистика для ставок

«ПСЖ» не проигрывает в последних 22 матчах, одержав 15 побед

В первом круге чемпионата Франции-2023/24 «Ницца» неожиданно выиграла в Париже со счетом 3:2

В последних пяти встречах «ПСЖ» в среднем забивает чуть больше одного мяча за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу гостей — за 6.40.

ТБ 2,5 оценивается в 1.80, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.18.

Прогноз: «ПСЖ» нацелен завоевать Кубок Франции. В предстоящем матче у лидера Лиги 1 не должно возникнуть проблем.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 1.78.

Прогноз: В двух последних домашних матчах Лиги 1 «ПСЖ» пропустил один гол от «Ренна» и два — от «Реймса». В Кубке Франции Луис Энрике наверняка задействует резервистов, так что команды должны забить друг другу.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.