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    Медведев проиграет Димитрову?

    Медведев — Димитров. Ставка (к. 1.96) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 14 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Димитров
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против болгарина Григора Димитрова в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройде 14 марта, начало — в 00:00 мск. Медведев — Димитров: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Медведев

    Даниил в третьем раунде одержал победу над Себастьяном Кордой. Есть подозрение, что в этом случае его порадовал только результат.

    Россиянин дожал американца в третьем сете — 6:4, 5:7, 6:3.

    Дело в том, Медведев отдал на своей подаче сразу семь геймов. К счастью, все эти ошибки удалось компенсировать за счет эффективной игры на приеме — ему удалось реализовать девять брейк-пойнтов.

    Медведев, как обычно, быстро нашел причину слабой игры: «Они (организаторы — прим.) решили еще мячи в этом году поменять. И слава богу, что и для меня было неуправляемо, и для него, и в итоге для него больше».

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    Помимо этого, есть подозрение, что Даниила беспокоит плечо. Уже все заметили, что он стал гораздо хуже подавать первым мячом. В игре с Кордой у него лишь два эйса, но при этом 10 двойных ошибок.

    Димитров

    Григор тем временем пока не проиграл ни сета на текущем турнире. Правда, и соперники у него были попроще.

    В третьем раунде болгарский теннисист уверенно переиграл француза Адриана Маннарино — 6:3, 6:3.

    Перед этим Димитров остановил еще одного представителя Франции — Александра Мюллера (7:5, 6:2).

    После Открытого чемпионата Австралии, на котором он сенсационно проиграл в четвертом круге португальцу Нуну Боржешу, Димитров дошел до финала в Марселе и до полуфинала в Роттердаме. В начале января бывшая третья ракетка мира взял титул в Брисбене.

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    В сезоне-2021 Григор дошел в Индиан-Уэллс до полуфинала, а в 2022-м — до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.57, победу Димитрова букмекеры предлагают за 2.41.

    Прогноз: несмотря на то, что Даниил в последнее время не впечатляет, ставить против него все равно опасно. Россиянин постоянно демонстрирует разный уровень: вчера — плохо, сегодня — очень хорошо. Как будет в предстоящем матче, сложно сказать.

    Но при этом стоит отметить, что в конце прошлого сезона Медведев с трудом обыграл Димитрова на турнире в Вене и уступил ему на «Мастерсе» в Париже. В обоих случаях им понадобился третий сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.

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    Ставка и прогноз на матч Медведев — Димитров с коэффициентом 1.96. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на теннис. Медведев проиграет Димитрову?
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