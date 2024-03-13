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    Отыграется ли «Атлетико» против «Интера»?

    «Атлетико» — «Интер». Ставка за 2.05 и прогноз на 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Интер»
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    «Интер» — фаворит матча
    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Интер» пройдет 13 марта, начало — 23:00 (мск). «Атлетико» — «Интер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 13 Марта 2024 года
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    «Атлетико»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» на чужом поле потерпел поражение с результатом 0:1.

    Теперь для выхода в следующий раунд турнира испанскому клубу нужно выигрывать хотя бы с минимальным счетом, чтобы перевести игру в дополнительное время.

    Атлетико — Интер: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: мадридцы в прошлом туре своего национального чемпионата на чужом поле неожиданно потерпели поражение от «Кадиса» (0:2).

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив дважды проиграл и только раз побеждал.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Не сыграют: Барриос, Гризманн, Хименес, Аспиликуэта, Лемар, Пауло — травмированы, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: В последних пяти матчах во всех турнирах «Атлетико» трижды проиграл и только один раз выиграл при одной ничьей.

    Из-за такой формы «Матрасники» балансируют на грани зоны Лиги чемпионов, занимая четвертое место, с отрывом в два балла от пятого «Атлетика».

    Лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов — Гризманн и Мората, у которых по пять голов.

    «Интер»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» обыграл соперника с минимальным результатом 1:0.

    Поэтому для выхода в следующий раунд турнира итальянскому клубу достаточно даже сыграть вничью, что будет не так просто на выезде.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке подопечные Симоне Индзаги одержал победу. На чужом поле в рамках своей национальной лиги они минимально обыграли «Болонью» (1:0).

    На сегодня у миланского коллектива победная серия в 13 поединков во всех турнирах.

    Не сыграют: Арнаутович, Аугусто, Сенси, Куадрадо — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: В 15 последних матчах «Интер» не знает поражений, выиграл 14 раз и лишь раз сыграл вничью.

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    Закономерно, что такая форма позволяет коллективу сохранять неплохие шансы на четвертьфинал и быть без пяти минут чемпионом Италии, ведь его отрыв на вершине Серии А составляет 16 очков.

    Алексис Санчес и Лаутаро Мартинес — самые результативные игроки команды в Лиге чемпионов с двумя голами. При этом второй — лучший бомбардир в Серии А с 23 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Атлетико» было забито больше 2,5 голов

    • в шести из восьми последних матчей «Атлетико» хотя бы одна команда не забивала

    • в 13 последних матчах «Интер» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.20, победа «Атлетико» — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. При этом сейчас им нужно забивать дважды, чтобы выйти в четвертьфинал без пенальти.

    В трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в 13 последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Интер» победит за 2.55.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Атлетико» — «Интер» с коэффициентом 7.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Интер» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 13.03.2024. Прогнозы на футбол. Отыграется ли «Атлетико» против «Интера»?
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