В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 13 марта пройдет матч «Атлетико» — «Интер». Начало — 23:00 (мск). «Атлетико» — «Интер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» в нынешнем сезоне выступают не столь уверенно. «Атлетико» ныне пребывает лишь на 4 месте в Примере.

При этом оборона команды не отличается привычной надежностью. В 28 матчах чемпионата Испании она дала результативный сбой 31 раз.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда откровенно провалилась. «Атлетико» сенсационно уступил «Кадису» (0:2).

Причем до того мадридцы переиграли ершистый «Бетис» (2:1). А вот из Кубка Испании команда Диего Симеоне вылетела, уступив «Атлетику» (0:3).

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 4 мяча. А вот в свои ворота «Атлетико» пропустил 9 раз.

Не сыграют: Сесар Аспиликуэта, Витоло, Пабло Барриос, Антуан Гризманн, Томас Лемар, Хосе Хименес — травмированы.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Атлетико» сейчас проводит весьма сложный игровой цикл. Однако с результатами у мадридцев откровенно не складывается.

В кадровом плане у команды имеются серьезные проблемы. Ряд ведущих исполнителей пребывают в клубном лазарете.

Не поможет «матрасникам» и их основная креативная единица. Антуан Гризманн несвоевременно получил повреждение.

В первом поединке «Атлетико» минимально уступил миланцам. Так что теперь команда Симеоне просто обязана искать счастье в атаке.

«Интер»

Турнирное положение: Миланцы в нынешнем сезоне выступают весьма удачно. Сейчас команда находится на 1 месте в турнирной таблице своего чемпионата.

Причем забила команда 70 мячей, пропустив в свои ворота 13. Да и отрыв от ближайшего конкурента составляет 16 (!) очков.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Италии миланцы сумели взять три очка. Команда минимально переиграла «Болонью».

А ведь до того «Интер» одолел еще и «Дженоа» (2:1). Да и вообще, победная серия миланцев составляет уже 13 матчей.

В пяти последних поединках команда добыла 2 крупных и три минимальных виктории. При этом забить в этих матчах удалось 12 мячей при 1 пропущенном.

Не сыграют: Марко Арнаутович, Карлос Аугусто — травмированы.

Состояние команды: в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Интер» выглядит весьма неплохо. Да и победы в Серии А явно подстегивают к успехам и на европейской арене.

Прекрасный сезон выдает Лаутаро Мартинес. Аргентинец в Серии А настрелял уже 23 мяча, прибавив к ним еще 2 в Лиге чемпионов.

Миланцы явно могут покуситься на трофей. Да и победа в первом поединке явно придаст уверенности итальянцам.

И уж совсем очевидно, что гости не будут играть на удержание. «Интер» явно постарается использовать слабости в обороне соперника.

Статистика для ставок

Миланцы проиграли лишь 1 матч в своем чемпионате

«Интер» имеет 13-матчевую победную серию

Последняя победа мадридцев над «Интером» случилась более 13 лет назад

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.06, а победа гостей — в скромные 3.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.14 и 1.83.

Прогноз: Мадридцы забивают с огромной натугой, да и кадровых проблем у них громадье.

«Интер» выиграл в первом матче, так что вряд ли будет особо надрываться в атаке.

Ставка: ТМ 0.5 за 7.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что мадридцы сумеют уверенно переиграть «Интер».

Ставка: Фора «Атлетико» -1.5 за 6.10.

Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили сбалансированный прогноз на матч «Атлетико» — «Интер» с коэффициентом для ставки 2.05.