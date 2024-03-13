«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» в нынешнем сезоне выступают не столь уверенно. «Атлетико» ныне пребывает лишь на 4 месте в Примере.
При этом оборона команды не отличается привычной надежностью. В 28 матчах чемпионата Испании она дала результативный сбой 31 раз.
Атлетико — Интер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда откровенно провалилась. «Атлетико» сенсационно уступил «Кадису» (0:2).
Причем до того мадридцы переиграли ершистый «Бетис» (2:1). А вот из Кубка Испании команда Диего Симеоне вылетела, уступив «Атлетику» (0:3).
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 4 мяча. А вот в свои ворота «Атлетико» пропустил 9 раз.
Не сыграют: Сесар Аспиликуэта, Витоло, Пабло Барриос, Антуан Гризманн, Томас Лемар, Хосе Хименес — травмированы.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Атлетико» сейчас проводит весьма сложный игровой цикл. Однако с результатами у мадридцев откровенно не складывается.
В кадровом плане у команды имеются серьезные проблемы. Ряд ведущих исполнителей пребывают в клубном лазарете.
Не поможет «матрасникам» и их основная креативная единица. Антуан Гризманн несвоевременно получил повреждение.
В первом поединке «Атлетико» минимально уступил миланцам. Так что теперь команда Симеоне просто обязана искать счастье в атаке.
«Интер»
Турнирное положение: Миланцы в нынешнем сезоне выступают весьма удачно. Сейчас команда находится на 1 месте в турнирной таблице своего чемпионата.
Причем забила команда 70 мячей, пропустив в свои ворота 13. Да и отрыв от ближайшего конкурента составляет 16 (!) очков.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Италии миланцы сумели взять три очка. Команда минимально переиграла «Болонью».
А ведь до того «Интер» одолел еще и «Дженоа» (2:1). Да и вообще, победная серия миланцев составляет уже 13 матчей.
В пяти последних поединках команда добыла 2 крупных и три минимальных виктории. При этом забить в этих матчах удалось 12 мячей при 1 пропущенном.
Не сыграют: Марко Арнаутович, Карлос Аугусто — травмированы.
Состояние команды: в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Интер» выглядит весьма неплохо. Да и победы в Серии А явно подстегивают к успехам и на европейской арене.
Прекрасный сезон выдает Лаутаро Мартинес. Аргентинец в Серии А настрелял уже 23 мяча, прибавив к ним еще 2 в Лиге чемпионов.
Миланцы явно могут покуситься на трофей. Да и победа в первом поединке явно придаст уверенности итальянцам.
И уж совсем очевидно, что гости не будут играть на удержание. «Интер» явно постарается использовать слабости в обороне соперника.
Статистика для ставок
- Миланцы проиграли лишь 1 матч в своем чемпионате
- «Интер» имеет 13-матчевую победную серию
- Последняя победа мадридцев над «Интером» случилась более 13 лет назад
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.06, а победа гостей — в скромные 3.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.14 и 1.83.
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Прогноз: Мадридцы забивают с огромной натугой, да и кадровых проблем у них громадье.
«Интер» выиграл в первом матче, так что вряд ли будет особо надрываться в атаке.
Ставка: ТМ 0.5 за 7.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что мадридцы сумеют уверенно переиграть «Интер».
Ставка: Фора «Атлетико» -1.5 за 6.10.
Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили сбалансированный прогноз на матч «Атлетико» — «Интер» с коэффициентом для ставки 2.05.