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    «Боруссия» Дортмунд пройдет ПСВ, «Атлетико» поборется с «Интером» за 1/4 финала ЛЧ

    Экспресс дня 13 марта. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 марта
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    Альваро Мората
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Атлетико» — «Интер»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Атлетико» уступил в первой встрече. Необходимо наверстывать упущенное. Напомним, в Милане «матрасники» потерпели поражение со счетом 0:1. Но еще есть возможность исправить ситуацию в домашнем матче.

    У мадридского клуба не всё в порядке в атаке. Уже больше месяца Диего Симеоне не может рассчитывать на ударную связку Мораты и Гризманна. Сначала травму получил Альваро, а теперь под вопросом выход на поле француза. Главному тренеру не хватает вариантов для ротации.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Интер» в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити». В нынешнем розыгрыше ЛЧ команда тоже может добиться серьезных успехов. «Интер» регулярно побеждает, завоевал Суперкубок, почти решил вопрос со скудетто.

    «Интер» набрал отличную форму. Однако противостояние с «Атлетико» всегда особенное. Миланский клуб выиграл первую встречу, но это еще ничего не означает. В Мадриде будет настоящая битва.

    Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.50.

    «Боруссия» Дортмунд — ПСВ

    Футбол. Лига чемпионов

    В первой встрече команды не выявили сильнейшего. Матч в Эйндховене завершился со счетом 1:1. Кто все-таки пройдет дальше в этом противостоянии?

    «Боруссия» отлично начала март. Команда одержала две победы кряду. Ранее в Бундеслиге удалось выиграть у «Униона» (2:0) и «Вердера» (2:1).

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    ПСВ блестяще выступает в чемпионате Голландии. Клуб лидирует с большим запасом. Сейчас отрыв от «Фейеноорда», который идет на 2-м месте в таблице, составляет 10 очков.

    После ничьи с «Боруссией» в первом поединке ПСВ провел три матча. Команда обыграла «Зволле» и «Гоу Эхед Иглс», а также разошлась миром с «Фейеноордом». Стоит отметить, что в трех предыдущих встречах ПСВ забил 10 голов.

    Ставка: Проход «Боруссии» Дортмунд за 1.64.

    «Борнмут» — «Лутон Таун»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Борнмуту» не удается выбраться из нижней половины таблицы, но команда вряд ли покинет АПЛ. Отрыв от зоны вылета на данный момент составляет 11 очков. Главная задача — достойно отыграть остаток сезона.

    В последних пяти встречах у «Борнмута» лишь одно поражение. 24 февраля клуб дома уступил «Манчестер Сити» (0:1), который продолжает вести борьбу за чемпионство вместе с «Арсеналом» и «Ливерпулем».

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    Ситуация у «Лутона» гораздо хуже. Клуб располагается в зоне вылета и рискует отправиться в Чемпионшип. После 27 игр «Лутон» идет 18-м в таблице, набрав 21 очко.

    С 10 февраля по 9 марта команда показала ужасные результаты. Из шести матчей были проиграны пять.

    В АПЛ «Лутон» не побеждает с 30 января. Тогда клуб дома разгромил «Брайтон» со счетом 4:0.

    Ставка: Победа «Борнмута» за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.69.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 13 марта с коэффициентом 3.69. Дата матча: 13.03.2024. Экспресс. «Боруссия» Дортмунд пройдет ПСВ, «Атлетико» поборется с «Интером» за 1/4 финала ЛЧ
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