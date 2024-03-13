Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — ПСВ пройдет 13 марта, начало — 23:00 (мск). «Боруссия» Дортмунд — ПСВ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Боруссия» Дортмунд

Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» на чужом поле сыграл вничью с результатом 1:1.

Теперь для выхода в следующий раунд турнира немецкому клубу нужно выигрывать с любым счетом.

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Последние матчи: дортмундцы в прошлом туре своего национального чемпионата на чужом поле обыграли «Вердер» (2:1).

В двух последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, коллектив дважды побеждал.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Не сыграют: Гуэно, Бамба, Алле — травмированы, дисквалифицирован — Шлоттербек.

Состояние команды: В последних 14 матчах во всех турнирах «Боруссия» Дортмунд потерпела поражение при шести победах и семи ничьих.

Такая игры и результаты позволили клубу занимать в таблице чемпионата Германии четвертое место, а значит быть ближе к Лиге чемпионов следующего сезона, хотя ближайший преследователь «Лейпциг» отстает всего на один балл.

Адейеми — лучший бомбардир клуба в Лиге чемпионов с двумя голами, тогда как в Бундеслиге больше всех в команде забили Фюллькруг и Мален — с 11 голами он занимает седьмое место.

ПСВ

Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ сыграл вничью 1:1 со своим соперником в домашних стенах.

Поэтому для выхода в следующий раунд турнира нидерландскому клубу нужно будет выигрывать, что будет особенно непросто на выезде.

Последние матчи: клуб в прошлом туре чемпионата своей страны на чужом поле обыграл «Гоу Эхед Иглз» (1:0), забив один безответный мяч.

В шести последних играх эйдховенцы одержали четыре победы при двух ничьих.

Не сыграют: Верман, Салибари, Ланг — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: В восьми предыдущих матчах ПСВ не знает поражений, выиграл пять раз и трижды сыграл вничью.

Закономерно, что такая форма позволяет коллективу сохранять неплохие шансы на четвертьфинал и уверенно идти к чемпионству, ведь его отрыв на вершине Эредивизии составляет 10 очков.

Люк де Йонг — самый результативный игрок команды в Лиге чемпионов с тремя голами. При этом в Эредивизии он — лучший бомбардир с 22 голами, так что ее сопернику стоит его побаиваться.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Дортмунда» забивали обе команды

в восьми последних матчах ПСВ не проиграл

в семи из 10 последних матчей было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дортмунд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.85, победа ПСВ — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 4,5 голов. При этом в этих поединках они не проиграли.

Между тем, хозяева выиграли только в двух из пяти последних матчей.

Ставка: ПСВ не проиграет в основное время и тотал меньше 4,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют в основное время при тотал меньше 3,5 голов, ведь в четырех из пяти их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Боруссия» не проиграет в основное время при тотал меньше 3,5 голов за 2.25.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Боруссия» Д — ПСВ за 7.40.