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    Пройдет ли «Боруссия» Дортмунд ПСВ?

    «Боруссия» Дортмунд — ПСВ. Ставка за 2.10 и прогноз на 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Дортмунд — ПСВ
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    «Дортмунд» — фаворит матча
    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — ПСВ пройдет 13 марта, начало — 23:00 (мск). «Боруссия» Дортмунд — ПСВ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 13 Марта 2024 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 23:00 ПСВ ПСВ
  • Эйндховен
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    «Боруссия» Дортмунд

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» на чужом поле сыграл вничью с результатом 1:1.

    Теперь для выхода в следующий раунд турнира немецкому клубу нужно выигрывать с любым счетом.

    Боруссия Д — ПСВ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: дортмундцы в прошлом туре своего национального чемпионата на чужом поле обыграли «Вердер» (2:1).

    В двух последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, коллектив дважды побеждал.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Не сыграют: Гуэно, Бамба, Алле — травмированы, дисквалифицирован — Шлоттербек.

    Состояние команды: В последних 14 матчах во всех турнирах «Боруссия» Дортмунд потерпела поражение при шести победах и семи ничьих.

    Такая игры и результаты позволили клубу занимать в таблице чемпионата Германии четвертое место, а значит быть ближе к Лиге чемпионов следующего сезона, хотя ближайший преследователь «Лейпциг» отстает всего на один балл.

    Адейеми — лучший бомбардир клуба в Лиге чемпионов с двумя голами, тогда как в Бундеслиге больше всех в команде забили Фюллькруг и Мален — с 11 голами он занимает седьмое место.

    ПСВ

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ сыграл вничью 1:1 со своим соперником в домашних стенах.

    Поэтому для выхода в следующий раунд турнира нидерландскому клубу нужно будет выигрывать, что будет особенно непросто на выезде.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре чемпионата своей страны на чужом поле обыграл «Гоу Эхед Иглз» (1:0), забив один безответный мяч.

    В шести последних играх эйдховенцы одержали четыре победы при двух ничьих.

    Не сыграют: Верман, Салибари, Ланг — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: В восьми предыдущих матчах ПСВ не знает поражений, выиграл пять раз и трижды сыграл вничью.

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    Закономерно, что такая форма позволяет коллективу сохранять неплохие шансы на четвертьфинал и уверенно идти к чемпионству, ведь его отрыв на вершине Эредивизии составляет 10 очков.

    Люк де Йонг — самый результативный игрок команды в Лиге чемпионов с тремя голами. При этом в Эредивизии он — лучший бомбардир с 22 голами, так что ее сопернику стоит его побаиваться.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Дортмунда» забивали обе команды

    • в восьми последних матчах ПСВ не проиграл

    • в семи из 10 последних матчей было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дортмунд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.85, победа ПСВ — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 4,5 голов. При этом в этих поединках они не проиграли.

    Между тем, хозяева выиграли только в двух из пяти последних матчей.

    Ставка: ПСВ не проиграет в основное время и тотал меньше 4,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют в основное время при тотал меньше 3,5 голов, ведь в четырех из пяти их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Боруссия» не проиграет в основное время при тотал меньше 3,5 голов за 2.25.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Боруссия» Д — ПСВ за 7.40.

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    Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — ПСВ с коэффициентом 2.10. Дата матча: 13.03.2024. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Боруссия» Дортмунд ПСВ?
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