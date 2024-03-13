В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 13 марта пройдет матч «Боруссия» Д — ПСВ. Начало — 23:00 (мск). «Боруссия» Д — ПСВ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы в нынешнем сезоне выступают не столь уверенно. «Боруссия» Д ныне пребывает лишь на 4 месте в Бундеслиге.

При этом оборона команды не отличается надежностью. В 25 матчах чемпионата она дала результативный сбой 31 раз.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три зачетных пункта. «Боруссия» Д одолела «Вердер» (2:1).

Причем до того был обыгран ершистый «Унион» (2:0). Впрочем, о чемпионской гонке дортмундцам мечтать все равно не приходится.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 8 мячей. А вот в свои ворота «Боруссия» Д пропустила 6 раз.

Не сыграют: Себастьен Аллер — травмирован. Нико Шлоттербек — дисквалифицирован.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Боруссия» Д сейчас сражается за выход в Лигу чемпионов. Да и в нынешнем турнире команда еще может выстрелить.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Лишь Шлоттербек перебрал карточек, да Аллер угодил в лазарет.

В отличных кондициях находятся Никлас Фуллкруг и Доньелл Мален. Оба настреляли по 11 мячей в Бундеслиге.

В первом поединке «Боруссия» Д добилась выездной ничьей (1:1). Так что дома немцы уж точно понесутся в атаку.

ПСВ

Турнирное положение: Эйндховенцы в нынешнем сезоне выступают весьма удачно. Сейчас команда находится на 1 месте в турнирной таблице своего чемпионата.

Причем забила команда 80 мячей, пропустив в свои ворота 13. Да и отрыв от ближайшего конкурента составляет 10 очков.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Нидерландов ПСВ снова выиграл. Команда минимально одолела «Гоу Эхед Иглз».

А ведь до того ПСВ расписал стратегически важную ничью с «Фейеноордом» (2:2). Более того, в Эредивизии команда еще ни разу не проиграла.

В пяти последних поединках команда добыла 3 виктории. При этом забить в этих матчах удалось 13 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Ноа Ланг, Исмаэль Сайбари, Джоуи Верман — травмированы.

Состояние команды: в текущем розыгрыше Лиги чемпионов ПСВ выглядит весьма неплохо. Да и регулярные победы в родном чемпионате явно подстегивают к успехам и на европейской арене.

Прекрасный сезон выдает Люк Де Йонг. Опытнейший форвард настрелял 22 мяча в чемпионате и 8 в еврокубках.

Несмотря на домашнюю ничью, ПСВ явно не намерен сходить с дистанции. Да и забивать в составе голландцев есть кому.

И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь обороняться. ПСВ явно постарается использовать слабости в обороне соперника.

Статистика для ставок

ПСВ еще не знал горечи в своем чемпионате

В 4 очных встречах дортмундцы выиграли дважды при 2 паритетах

Дортмундцы выиграли в 2 своих последних матчах

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.88, а победа гостей — в скромные 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.43.

Прогноз: Обе команды явно постараются преуспеть в плане реализации, что вполне может произойти.

Дортмудцы в последних матчах чуть поднаторели в плане реализации, да и оппоненту палец в рот не клади.

Ставка: ТБ 5.5 за 7.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что немцы сумеют разромить ПСВ.

Ставка: Фора «Боруссии» Д -2.5 за 6.95.

Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили сбалансированный прогноз на матч «Боруссия» Д — ПСВ с коэффициентом для ставки за 2.10.