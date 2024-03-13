ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Трактор» в игре с «Салаватом»Сенсации «Автомобилиста» и «Трактора», настырные «Амур» и «Динамо» Минск Ламин Ямаль может стать игроком «ПСЖ»Трансферный дайджест. 5-11 марта «Интер» — «Атлетико»ЛЧ. Второй раунд «дерби Марадоны», шанс для «Арсенала», интрига в Мадриде
    Все новости спорта

    В Дортмунде будет голепад!

    «Боруссия» Д — ПСВ. Дерзкая ставка (к. 7.40) на футбол, Лига чемпионов, 13 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Боруссию Д Прогнозы на ПСВ Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Эредивизия Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — ПСВ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Люк Де Йонг
    В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 13 марта пройдет матч «Боруссия» Д — ПСВ. Начало — 23:00 (мск). «Боруссия» Д — ПСВ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 13 Марта 2024 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 23:00 ПСВ ПСВ
  • Эйндховен
    •

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы в нынешнем сезоне выступают не столь уверенно. «Боруссия» Д ныне пребывает лишь на 4 месте в Бундеслиге.

    При этом оборона команды не отличается надежностью. В 25 матчах чемпионата она дала результативный сбой 31 раз.

    Боруссия Д — ПСВ: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.103.903.25Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три зачетных пункта. «Боруссия» Д одолела «Вердер» (2:1).

    Причем до того был обыгран ершистый «Унион» (2:0). Впрочем, о чемпионской гонке дортмундцам мечтать все равно не приходится.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 8 мячей. А вот в свои ворота «Боруссия» Д пропустила 6 раз.

    Не сыграют: Себастьен Аллер — травмирован. Нико Шлоттербек — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Боруссия» Д сейчас сражается за выход в Лигу чемпионов. Да и в нынешнем турнире команда еще может выстрелить.

    В кадровом плане у команды относительный порядок. Лишь Шлоттербек перебрал карточек, да Аллер угодил в лазарет.

    В отличных кондициях находятся Никлас Фуллкруг и Доньелл Мален. Оба настреляли по 11 мячей в Бундеслиге.

    В первом поединке «Боруссия» Д добилась выездной ничьей (1:1). Так что дома немцы уж точно понесутся в атаку.

    ПСВ

    Турнирное положение: Эйндховенцы в нынешнем сезоне выступают весьма удачно. Сейчас команда находится на 1 месте в турнирной таблице своего чемпионата.

    Причем забила команда 80 мячей, пропустив в свои ворота 13. Да и отрыв от ближайшего конкурента составляет 10 очков.

  • Битва титанов. Как Гвардиола и Клопп изменили АПЛ и сделали друг друга лучше
  • Вспоминаем полную историю главного тренерского противостояния в АПЛ за последние годы
  • 10/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Нидерландов ПСВ снова выиграл. Команда минимально одолела «Гоу Эхед Иглз».

    А ведь до того ПСВ расписал стратегически важную ничью с «Фейеноордом» (2:2). Более того, в Эредивизии команда еще ни разу не проиграла.

    В пяти последних поединках команда добыла 3 виктории. При этом забить в этих матчах удалось 13 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Ноа Ланг, Исмаэль Сайбари, Джоуи Верман — травмированы.

    Состояние команды: в текущем розыгрыше Лиги чемпионов ПСВ выглядит весьма неплохо. Да и регулярные победы в родном чемпионате явно подстегивают к успехам и на европейской арене.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прекрасный сезон выдает Люк Де Йонг. Опытнейший форвард настрелял 22 мяча в чемпионате и 8 в еврокубках.

    Несмотря на домашнюю ничью, ПСВ явно не намерен сходить с дистанции. Да и забивать в составе голландцев есть кому.

    И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь обороняться. ПСВ явно постарается использовать слабости в обороне соперника.

    Статистика для ставок

    • ПСВ еще не знал горечи в своем чемпионате

    • В 4 очных встречах дортмундцы выиграли дважды при 2 паритетах

    • Дортмундцы выиграли в 2 своих последних матчах

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.88, а победа гостей — в скромные 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.43.

    Прогноз: Обе команды явно постараются преуспеть в плане реализации, что вполне может произойти.

    Дортмудцы в последних матчах чуть поднаторели в плане реализации, да и оппоненту палец в рот не клади.

    Ставка: ТБ 5.5 за 7.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что немцы сумеют разромить ПСВ.

    Ставка: Фора «Боруссии» Д -2.5 за 6.95.

    Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили сбалансированный прогноз на матч «Боруссия» Д — ПСВ с коэффициентом для ставки за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.32
  • Прогноз на матч Ульсан Хендэ — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ЛНЗ Черкассы — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — ТрансИнвест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Легечка — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад Джидда — Аль-Хиляль Эр Рияд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бирмингем — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — ПСВ с коэффициентом 7.40. Дата матча: 13.03.2024. Прогнозы на футбол. В Дортмунде будет голепад!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры