СМИ: «Барселона» уладила разногласия с Неймаром без суда

Судебное заседание, которое должно было состояться сегодня, 27 сентября, в Барселоне и на котором планировалось рассмотреть иск нападающего, было отменено.

Как сообщает ESPN, каталонский клуб и бразильский футболист пришли к соглашению решить свои противоречия без помощи суда. В связи с этим в присутствии Неймара в столице Каталонии больше не было необходимости, и он улетел обратно в Париж.

Диалог с «сине-гранатовыми» продолжат юристы форварда.

Напомним, Неймар требует, чтобы «Барселона» выплатила ему еще € 26 млн бонусов за период в команде. В свою очередь каталонский клуб также подал в суд на игрока. «Сине-гранатовые» требуют, чтобы он вернул € 14 млн бонуса за лояльность. 0