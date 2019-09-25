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    Рахимов: Перед пенальти спросил, кто бьет, кто уверен

    Ахмат Кубок России Футбол России СКА-Хабаровск
    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после матча 1/16 финала Кубка России со «СКА-Хабаровском» (2:2, по пенальти — 4:2) рассказал о том, как настраивал команду перед серией пенальти.

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    «Все, что я сказал, спросил, кто бьет, кто уверен. Дальше распределил по номерам, сказал, кто третий, кто второй, кто четвертый, кто пятый. Единственно Роши сказал, что он будет бить пятым.

    И добавил: "Вы все сделали, все нормально, это лотерея. Подходите, зная, что хотите забить, а там уже все в руках Всевышнего, как будет". Больше ничего и не нужно», — приводит слова Рахимова официальный сайт ФНЛ.

    Напомним, по ходу матча «Ахмат» вел в счете, а в дополнительное время команде пришлось отыгрываться.

    В 1/8 финала «Ахмат» сыграет дома с «Лучом», который победил московское «Динамо» (1:0). 0

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