Рахимов: Перед пенальти спросил, кто бьет, кто уверен

Рашид Рахимов
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«Все, что я сказал, спросил, кто бьет, кто уверен. Дальше распределил по номерам, сказал, кто третий, кто второй, кто четвертый, кто пятый. Единственно Роши сказал, что он будет бить пятым.
И добавил: "Вы все сделали, все нормально, это лотерея. Подходите, зная, что хотите забить, а там уже все в руках Всевышнего, как будет". Больше ничего и не нужно», — приводит слова Рахимова официальный сайт ФНЛ.
Напомним, по ходу матча «Ахмат» вел в счете, а в дополнительное время команде пришлось отыгрываться.
В 1/8 финала «Ахмат» сыграет дома с «Лучом», который победил московское «Динамо» (1:0). 0