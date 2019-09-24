Рапино: У нас есть уникальная возможность менять мир к лучшему

Американка, которая была признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА, выступила с речью после получения приза.

«У меня нет слов. Первое и самое важное. Я бы хотела поблагодарить свою семью и друзей. Спасибо вам за поддержку, которую я получала. Спасибо всем тренерам, которые работали со мной на протяжении моей карьеры.

Этот год стал выдающимся для женского футбола. Для тех, кто это только заметил: вы немного припоздали на вечеринку.

Было действительно невероятно стать частью чемпионата мира. Энтузиазм, с которым мы играли, был восхитительным.

Есть несколько историй, которые вдохновили меня в этом году. Это Рахим Стерлинг и Калиду Кулибали, которые показывали прекрасный футбол в этом сезоне, и стойко отреагировали на отвратительные проявления расизма, с которыми столкнулись.

Если мы действительно хотим видеть реальные изменения, если не только Стерлинг и Кулибали, но и каждый из нас будет возмущен, если каждый из нам будет возмущен проявлениями гомофобии...

У нас есть невероятная возможность быть профессиональными футболистами. Так много успеха. Отличная платформа.

Я прошу каждого из присутствующих одолжить вашу платформу и поделиться своим успехом. У нас есть уникальная возможность использовать эту игру, чтобы менять мир к лучшему.

Я надеюсь, что мои слова дойдут до вашего сердца. Давайте будем делать что-нибудь, ведь мы обладаем невероятной силой», — сказала Рапино BBC. 0