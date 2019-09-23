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    Ройс: Не начинайте говорить про всё это дерьмо сейчас

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    Игрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс жестко ответил журналисту на вопрос об автоголе в конце встречи с «Айнтрахтом». Корреспондент связал его с психологией команды, а футболист на это нервно отреагировал.

    Марко Ройс
    Марко Ройс

    «Эти вопросы начинают действовать мне на нервы. Автогол — это следствие проблем с психологией? Конечно, мы глупо действовали в том моменте, но не начинайте говорить про всё это дерьмо сейчас.

    Каждую неделю одно и то же дерьмо. В данном случае речь должна идти о хорошей игре в обороне и знании того, что "Айнтрахт" всегда способен вернуться в игру. Нам просто нужно лучше обороняться в последние пять минут. Не знаю, как они сравняли счёт, но такое не должно происходить. Но не начинайте говорить про психологию, пожалуйста!», — цитирует Ройса Goal.com.

    Напомним, что в матче Бундеслиги «Боруссия» упустила победу над «Айнтрахтом», сыграв на выезде вничью 2:2. 0

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