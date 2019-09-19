Кака: Хорошо, что Неймар остался в ПСЖ

Рикардо Кака
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«Думаю, для Неймара хорошо, что он остался в "ПСЖ". Это хорошо как для него, так и для клуба. "ПСЖ" всегда старается построить отличную команду, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Неймар может быть лидером. Думаю, он проведёт отличный год», — сказал Кака в интервью со Sky Sports.
Напомним, что в среду ПСЖ играл с мадридским «Реалом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Парижане» выиграли со счетом 3:0. Сам Неймар в матче не участвовал, поскольку ему необходимо отсидеть 3-матчевую дисквалификацию. 0