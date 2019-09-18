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    Дубль Ди Марии помог ПСЖ разгромить «Реал»

    ПСЖ — «Реал»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Мадридский «Реал» потерпел гостевое поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт хозяевами на 14-й минуте. Прошла атака парижан левым флангом, Икарди пасом на ход подключил по флангу Берната, тот от края штрафной прострелил на угол вратарской, откуда Анхель Ди Мария в касание пробил точно под ближнюю штангу ворот.

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    • На 33-й минуте Ди Мария получил передачу от Гейе на радиусе штрафной и прицельным ударом послал мяч впритирку со штангой, оформив дубль.

    Спустя две минуты Гарет Бэйл ударом с лёта пробил точно в цель, но при обработке мяча помог себе рукой. VAR помог судье убедиться в очевидном — гол «Реала» не был засчитан.

    Второй гол «Реала» был отменён на 77-й минуте. Карим Бензема отправил мяч в ворота, но лайнсмен поднял флажок.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    А уже в компенсированное время стремительно вышли парижане в контратаку «два в два», которую запустил Ди Мария. Бернат и Мёнье разыграли в штрафной широкую стеночку, которую Тома замкнул уверенным ударом в угол ворот.

    Во втором туре группы А «Реал» примет бельгийский «Брюгге», а ПСЖ на выезде сыграет с «Галатасараем». Матчи пройдут 1 октября.

    Лига чемпионов. Группа A
    «ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания) — 3:0 (2:0)
    Голы: Ди Мария, 14 (1:0). Ди Мария, 33 (2:0). Менье, 90+1 (3:0)«ПСЖ» (Франция): Навас, Менье, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Маркиньюс (Эррера, 70), Гей, Верратти, Сарабия (Диалло, 89), Икарди (Шупо-Мотинг, 60), Ди Мария«Реал» (Испания): Куртуа, Карвахаль, Варан, Эдер Милитау, Менди, Каземиру, Кроос, Хамес Родригес (Йович, 70), Азар (Васкес, 70), Бензема, Бэйл (Винисиус Жуниор, 79)Предупреждения: Карвахаль, 32. Винисиус Жуниор, 82. Ди Мария, 82. Бернат, 90+3
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