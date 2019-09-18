ПСЖ — «Реал»: счет матча 3:0, обзор голов

Мадридскийпотерпел гостевое поражение от(0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Счет в матче был открыт хозяевами на 14-й минуте. Прошла атака парижан левым флангом, Икарди пасом на ход подключил по флангу Берната, тот от края штрафной прострелил на угол вратарской, откуда Анхель Ди Мария в касание пробил точно под ближнюю штангу ворот.

На 33-й минуте Ди Мария получил передачу от Гейе на радиусе штрафной и прицельным ударом послал мяч впритирку со штангой, оформив дубль.

Спустя две минуты Гарет Бэйл ударом с лёта пробил точно в цель, но при обработке мяча помог себе рукой. VAR помог судье убедиться в очевидном — гол «Реала» не был засчитан.

Второй гол «Реала» был отменён на 77-й минуте. Карим Бензема отправил мяч в ворота, но лайнсмен поднял флажок.

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А уже в компенсированное время стремительно вышли парижане в контратаку «два в два», которую запустил Ди Мария. Бернат и Мёнье разыграли в штрафной широкую стеночку, которую Тома замкнул уверенным ударом в угол ворот.

Во втором туре группы А «Реал» примет бельгийский «Брюгге», а ПСЖ на выезде сыграет с «Галатасараем». Матчи пройдут 1 октября.