«Вольфсбург» победил «Александрию», «Сент-Этьен» уступил «Генту»

Немецкийодержал домашнюю победу над украинской(3:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе J.

Счет в матче на 20-й минуте открыли хозяева — отличился Максимилиан Арнольд. Спустя четыре минуты Адмир Мехмеди удвоил преимущество «волков».

На 66-й минуте Евгений Банада отквитал один мяч, но минуту спустя Йосип Брекало восстановил отрыв хозяев.

Лига Европы. Группа I «Вольфсбург» (Германия) — «Александрия» (Украина) — 3:1 (2:0) Голы: Арнольд, 20 (1:0). Мехмеди, 24 (2:0). Банада, 66 (2:1). Брекало, 67 (3:1)«Вольфсбург»: Перван, Кнохе, Руссийон, Тиссеран (Брума, 70), Мбабу, Гилавоги, Мехмеди (Штеффен, 86), Арнольд, Герхардт, Брекало (Нмеча, 76), Вегхорст«Александрия»: Панькив, Пашаев, Мирошниченко, Дубра, Бухал, Довгий (Ковалец, 46), Гречишкин, Лучкевич (Протасов, 81), Банада, Третьяков (Шастал, 65), СиталоПредупреждения: Банада, 81. Дубра, 89

В другом матче группы J бельгийский «Гент» одержал домашнюю победу над французским «Сент-Этьеном» — 3:2.

В составе победителей дубль оформил канадский нападающий Джонатан Дэвид, еще один мяч в свои ворота забил защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен.

За гостей гол забил Вахби Хазри, а еще один мяч был записан на вратаря «Гента» Томаса Камински.

Лига Европы. Группа I «Гент» (Бельгия) — «Сент-Этьен» (Франция) — 3:2 (2:1) Голы: Давид, 2 (1:0). Хазри, 38 (1:1). Давид, 43 (2:1). Перрен, 64 — в свои ворота (3:1). Камински, 64 — в свои ворота (3:2)«Гент»: Камински, Асаре, Лустиг, Пластун, Нгаде-Нгаджюи, Кумс (Деягере, 90+3), Оджиджа-Офоэ, Овусу, Яремчук (Бронн, 81), Депуатр, Давид (Квилитая, 90+4)«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши, Перрен, Колодзейчак, Трауко, Мукуди (Берич, 72), Кабай (Буанга, 65), М`Вила, Хазри, Юссуф, Амума (Норден, 72)Предупреждения: Амума, 44. Нгаде-Нгаджюи, 49. Кумс, 56. Трауко, 71. Колодзейчак, 73. Хазри, 85

Во втором туре «Вольфсбург» отправится к «Сент-Этьену», а «Александрия» примет «Гент». Матчи пройдут 3 октября. 0