Клопп: Пенальти не было, игрок «Наполи» прыгнул еще до контакта

Главный тренер «Ливерпуля»подвел итоги матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против(0:2).

«Неприятно, ведь у нас были моменты. Игра была открытая, с большим количеством контратак, однако мы не довели их до конца, в этом проблема.

Во втором тайме матч был просто безумный, и они, и мы много бегали.

Не думаю, что там был пенальти. Что я могу сказать, для меня это совершенно точно не пенальти. Игрок "Наполи" прыгнул еще до контакта, но изменить это мы не можем.

Мы довольно хорошо играли, но с завершением не получилось. Контролировали эпизоды, но в итоге создали недостаточно моментов.

Принимали неверные решения и должны смириться с результатом. Нам очень часто не удавался последний пас», — отметил Клопп в интервью BBC.

Главным арбитром матча был Феликс Брих 0