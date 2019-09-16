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    «Ман Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Брешии»

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    Как сообщает Calciomercato, «Манчестер Юнайтед» начал интересоваться футболистом «Брешии» Сандро Тонали.

    Сандро Тонали
    Сандро Тонали

    Итальянский источник сообщает о том, что за футболистом также следят представители дортмундской «Боруссии» и амстердамского «Аякса». Скауты всех трех клубов присутствовали на матче «Брешии» с «Болоньей».

    До этого СМИ сообщали о том, что Тонали интересен «Интеру», «Ювентусу», «Роме», «Челси» и «Ливерпулю».

    Сандро Тонали 19 лет. Он выпускник академии «Брешии». В текущем игровом году футболист принял участие в трех матчах первой команды и уже успел отдать одну голевую передачу. 0

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