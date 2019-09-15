«Вальядолид» — «Осасуна»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче четвертого тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Хосе Соррилья», завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 65-й минуте усилиями Пабло Эрвияса. Гости отыгрались на 81-й минуте, когда отличился Роберт Ибаньес.

Примера. 4-й тур «Вальядолид» — «Осасуна» — 1:1 (0:0) Голы: 1:0 — 65 Эрвиас, 1:1 — 81 Ибаньес«Вальядолид»: Масип, Оливас, Начо Мартинес, Салису, Порро, Мичел (Алькарас, 63), Сан-Эметерио, Вальдо Рубио (Эрвиас, 63), Унал (Сандро Рамирес, 82), Гвардиола, Плано«Осасуна»: Рубен Мартинес, Эступиньян, Аридане, Давид Гарсия, Видаль, Роберто Торрес, Ойер Санхурхо, Мерида (Монкайола, 85), Рубен Гарсия (Ибаньес, 74), Чими Авила, Брандон (Адриан, 74)Предупреждение: Мерида (77)

В турнирной таблице Примеры «Вальядолид» занимает 12-е место (5 очков), а «Осасуна» — девятое (6 очков). 0