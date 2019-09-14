Леонид Слуцкий прокомментировал поединок с ПСВ

«Витесс» лидирует в турнирной таблице Эредивизии
«Витесс»
«Мы добились хороших результатов в матчах с "Аяксом" и "АЗ Алкмар". Но для нас есть большая разница между домашними и выездными играми. В субботу мы сыграем с ПСВ — одним из претендентов на чемпионский титул. Это будет серьёзное испытание для нас.
ПСВ покинули важные игроки в летнее трансферное окно. Но если посмотреть на тех, кто их заменил, то они не стали хуже. Я думаю, что Ихаттарен является фантастическим игроком. Ему всего семнадцать, а он уже основной игрок в ПСВ. Коди Гакпо и Дониелл Мален — фантастические игроки, Стивен Бергвейн также преуспевает в качестве атакующего полузащитника», — заявил Слуцкий перед матчем с ПСВ.
Напомним, что «Витесс» занимает первое место в турнирной таблице 11 очками. 0