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    «Зенит» и «Арсенал» огласили составы

    «Зенит» — «Арсенал» Тула: составы, коэффициенты, онлайн

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    Определились стартовые составы «Зенита» и «Арсенала» на предстоящий матч 9-го тура российской премьер-лиги.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Матч состоится 13 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, дос Сантос, Ракицкий, Смольников, Кузяев, Жирков, Барриос, Дриусси, Азмун, Дзюба.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Осорио, Караваев, Маммана, Ерохин, Мак, Сутормин, Краневиттер, Шатов.

    «Арсенал»: Левашов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Берхамов, Ткачев, Костадинов, Луценко, Э. Кангва.

    Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Хагуш, Довбня, Володько, Коне, Пантелеев, Банда, К. Кангва, Аджоев, Тудорие.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.36, на ничью — 4.90, тогда как на успех «Спартака» — 11.50.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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